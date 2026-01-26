В России хотят разрешить школам отчислять хулиганов за плохое поведение

Он также отметил, что в экспертной среде идут активные дискуссии о том, насколько серьёзными должны быть последствия таких оценок. Некоторые участники обсуждения считают, что двойка по поведению должна влиять на поступление в вузы, другие с этим не согласны. Позиция же самого Фадеева заключается в том, что этот инструмент в первую очередь необходим для поддержания порядка и авторитета учителя в классе.