В России хотят разрешить школам отчислять хулиганов за плохое поведение

Фадеев подчеркнул, что хотя таких учеников немного, их влияние на школьную среду и отношение к учителям крайне негативно. По его мнению, именно оценка поведения должна стать инструментом защиты педагогов от хулиганистых выходок.
«Это вопрос, будем ли мы добиваться того, чтобы школа могла такого хулигана отчислить. Я считаю, что да», — сказал глава СПЧ.
Он также отметил, что в экспертной среде идут активные дискуссии о том, насколько серьёзными должны быть последствия таких оценок. Некоторые участники обсуждения считают, что двойка по поведению должна влиять на поступление в вузы, другие с этим не согласны. Позиция же самого Фадеева заключается в том, что этот инструмент в первую очередь необходим для поддержания порядка и авторитета учителя в классе.
Напомним, Министерство просвещения РФ разработало проект приказа, допускающий внедрение отдельной оценки, отражающей поведение школьников. В официальном документе чётко указано, что дисциплина на уроках, соблюдение школьных правил и устава, а также общая культура поведения учеников подлежат оценке по специальной шкале.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.