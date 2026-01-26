Рядом с Солнечной системой может скрываться скопление тёмной материи

Оказалось, что 10 пар пульсаров, расположенных относительно близко к Земле, демонстрируют небольшое, но чётко выраженного ускорение в направлении одного и того же участка пространства диаметром несколько тысяч световых лет. Интересно, что там нет ни звёзд, ни других видимых массивных объектов.