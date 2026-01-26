Рядом с Солнечной системой может скрываться скопление тёмной материи

Международная группа астрофизиков под руководством профессора Суканьи Чакрабарти из Университета штата Алабама (США) обнаружила возможные признаки существования крупного скопления темной материи вблизи Солнечной системы. Его масса, по оценкам учёных, составляет около 24,5 миллиона солнечных, но скопление остаётся полностью невидимым.
Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters. Учёные изучали движение 54 пар нейтронных звёзд-пульсаров в разных частях Млечного Пути, используя радиотелескопы для точного измерения их ускорений.
Оказалось, что 10 пар пульсаров, расположенных относительно близко к Земле, демонстрируют небольшое, но чётко выраженного ускорение в направлении одного и того же участка пространства диаметром несколько тысяч световых лет. Интересно, что там нет ни звёзд, ни других видимых массивных объектов.
На основе этих данных астрономы предположили, что на пульсары воздействует гравитация невидимого массивного тела, находящегося в нескольких тысячах световых лет от Солнца. Наиболее вероятное объяснение — это так называемое «субгало» тёмной материи, предсказанное современными космологическими моделями как часть крупных гало, окружающих галактики.
Если гипотеза подтвердится, это станет первым прямым свидетельством существования локального сгустка темной материи в окрестностях Солнечной системы. Учёные планируют продолжить наблюдения за другими пульсарами и космическими объектами, чтобы уточнить местоположение и свойства этого загадочного образования.
Ранее учёные из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали об удивительной особенности 3I/ATLAS.