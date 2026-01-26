Ричмонд
Британец заработал миллионы на продаже грязных носков фетишистам

В Британии бывший моряк Королевского флота Зак Блэкман нашёл необычный способ быстро обогатиться. Мужчине удаётся зарабатывать еженедельно до 30 тысяч фунтов стерлингов (это примерно 3,1 миллиона рублей), торгуя грязными носками. Его историю публикует Daily Star.

Источник: Life.ru

«Я был в шоке, что это такой большой рынок», — признался журналистам Блэкман. Мужчина до этого пытался зарабатывать на съёмках порно, но за это его уволили со службы на флоте.

Тогда экс-моряк подался в фетиш-индустрию. Он рассказал, что некоторые заказчики платят космические суммы, чтобы заполучить чужие ношеные носки и нюхать их. Блэкман даже умудрился продать 30-секундное видео, где он просто снимал с себя носки: фетишисты были в восторге. Он добавил, что клиенты у него есть по всему миру.

Ранее в Великобритании мужчина решил проверить качество уборки клининговой службы странным заданием. Он по всей квартире разложил в незаметных местах сотню маленьких пластиковых уточек и попросил работницу найти их. Но уборщица возмутилась.

