Британец заработал миллионы на продаже грязных носков фетишистам

«Я был в шоке, что это такой большой рынок», — признался журналистам Блэкман. Мужчина до этого пытался зарабатывать на съёмках порно, но за это его уволили со службы на флоте.
Тогда экс-моряк подался в фетиш-индустрию. Он рассказал, что некоторые заказчики платят космические суммы, чтобы заполучить чужие ношеные носки и нюхать их. Блэкман даже умудрился продать 30-секундное видео, где он просто снимал с себя носки: фетишисты были в восторге. Он добавил, что клиенты у него есть по всему миру.
