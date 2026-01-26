Британец заработал миллионы на продаже грязных носков фетишистам

Тогда экс-моряк подался в фетиш-индустрию. Он рассказал, что некоторые заказчики платят космические суммы, чтобы заполучить чужие ношеные носки и нюхать их. Блэкман даже умудрился продать 30-секундное видео, где он просто снимал с себя носки: фетишисты были в восторге. Он добавил, что клиенты у него есть по всему миру.