Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о «тихой работе» с лидерами стран-участников альянса по вопросу снятия ограничений на применение Киевом оружия. Об этом он рассказал во время дискуссии с депутатами комитета по иностранным делам Европарламента.
«Если вы поставляете свои системы, пожалуйста, без ограничений на них, чтобы Украина могла действительно использовать их. Но что бы ни было поставлено, конечно, не мне комментировать. Я могу только тихо работать за кулисами», — заявил Рютте.
Генсек НАТО также не стал комментировать поставку Украине крылатых ракет Taurus, отметив, что это зависит от от отдельных союзников Киева.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин призвал Запад прекратить поставлять оружие киевскому режиму. Глава государства заявил, что накачка Украины западными вооружениями препятствует завершению конфликта.