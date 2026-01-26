Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рютте заявил о тихой работе с НАТО над снятием ограничений на оружие для Украины

Рютте отказался комментировать поставки вооружений Киеву западными странами.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о «тихой работе» с лидерами стран-участников альянса по вопросу снятия ограничений на применение Киевом оружия. Об этом он рассказал во время дискуссии с депутатами комитета по иностранным делам Европарламента.

«Если вы поставляете свои системы, пожалуйста, без ограничений на них, чтобы Украина могла действительно использовать их. Но что бы ни было поставлено, конечно, не мне комментировать. Я могу только тихо работать за кулисами», — заявил Рютте.

Генсек НАТО также не стал комментировать поставку Украине крылатых ракет Taurus, отметив, что это зависит от от отдельных союзников Киева.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин призвал Запад прекратить поставлять оружие киевскому режиму. Глава государства заявил, что накачка Украины западными вооружениями препятствует завершению конфликта.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше