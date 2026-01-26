Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: переговоры РФ и Украины в Абу-Даби имели историческое значение

Переговоры по Украине, прошедшие 23−24 января в Абу-Даби с участием представителей России, США и Украины, имели «историческое значение». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Минувшие переговоры с участием России, США и Украины стали первыми с 2022 года.

Переговоры по Украине, прошедшие 23−24 января в Абу-Даби с участием представителей России, США и Украины, имели «историческое значение». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«В рамках этих переговоров в минувшие выходные состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения в СМИ, но имела историческое значение, поскольку команде президента удалось собрать за столом переговоров представителей обеих сторон этого конфликта, чтобы приблизиться к достижению мира», — сказала Левитт.

Переговоры в Абу-Даби проходили непублично, без анонсов и официальных комментариев по ходу их проведения. Участники обсуждали вопросы безопасности и возможные шаги по снижению напряженности, однако детали повестки Белый дом раскрывать не стал. Левитт отметила, что переговоры велись на уровне рабочей группы, а их результаты будут доложены руководству стран-участниц.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби стартовали вечером 23 января. Встреча проходила в закрытом режиме, обсуждались вопросы безопасности, возможное создание буферных зон, параметры завершения конфликта и инициатива «энергетического перемирия». Подробнее об этом — в материале URA.RU.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше