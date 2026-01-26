Белый дом: переговоры РФ и Украины в Абу-Даби имели историческое значение

Минувшие переговоры с участием России, США и Украины стали первыми с 2022 года.
Переговоры по Украине, прошедшие 23−24 января в Абу-Даби с участием представителей России, США и Украины, имели «историческое значение». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«В рамках этих переговоров в минувшие выходные состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения в СМИ, но имела историческое значение, поскольку команде президента удалось собрать за столом переговоров представителей обеих сторон этого конфликта, чтобы приблизиться к достижению мира», — сказала Левитт.
Переговоры в Абу-Даби проходили непублично, без анонсов и официальных комментариев по ходу их проведения. Участники обсуждали вопросы безопасности и возможные шаги по снижению напряженности, однако детали повестки Белый дом раскрывать не стал. Левитт отметила, что переговоры велись на уровне рабочей группы, а их результаты будут доложены руководству стран-участниц.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби стартовали вечером 23 января. Встреча проходила в закрытом режиме, обсуждались вопросы безопасности, возможное создание буферных зон, параметры завершения конфликта и инициатива «энергетического перемирия». Подробнее об этом — в материале URA.RU.