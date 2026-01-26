Белый дом: переговоры РФ и Украины в Абу-Даби имели историческое значение

Переговоры в Абу-Даби проходили непублично, без анонсов и официальных комментариев по ходу их проведения. Участники обсуждали вопросы безопасности и возможные шаги по снижению напряженности, однако детали повестки Белый дом раскрывать не стал. Левитт отметила, что переговоры велись на уровне рабочей группы, а их результаты будут доложены руководству стран-участниц.