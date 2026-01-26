DM: в США мать решила подарить 5-летней дочери подарок в виде смены имени

В США мать разрешила своей 5-летней дочери официально сменить имя после заявлений девочки о том, что она ненавидит его, пишет Daily Mail.
Аманда и ее муж Дэн изначально назвали дочь Маргарет. Однако девочка захотела, чтобы ее звали Мейзи.
«Моя дочь начала говорить, что ненавидит имя Маргарет, практически сразу после того, как научилась говорить», — рассказала мать ребенка.
В результате родители девочки решили сменить ей имя в качестве подарка ко дню рождения. Соответствующий запрос должны удовлетворить 11 марта. Аманда и Дэн планируют рассказать дочери эту новость на ее шестой день рождения.
«Вскоре выдадут новое свидетельство о рождении с именем Мейзи Маргарет-Оливия», — отмечается в материале.
Ранее сообщалось, что руководитель округа Омпундья в Намибии Адольф Гитлер Ууона изменил свое имя в паспорте и стал Адольфом Ууона.