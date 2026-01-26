Ричмонд
В МВД рассказали, что делать при взломе и краже личных данных

В Главном управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России объяснили порядок действий для граждан, ставших жертвами хищения личных данных. Совместная инструкция с порталом «Объясняем.рф» призвана помочь минимизировать ущерб.

Источник: Life.ru

Первое и главное — немедленно сменить пароли и заблокировать все банковские карты, связавшись с кредитной организацией по официальному номеру. После этого необходимо подать заявление в полицию. Аналогичный алгоритм применяется при взломе аккаунта на «Госуслугах», но также нужно позвонить на горячую линию портала.

«Если получилось войти в личный кабинет, проверьте заявки, разрешения, в том числе в сторонних сервисах», — добавили в ведомстве.

Если мошенники завладели номером телефона, следует сообщить об этом оператору и привязать аккаунты к новому номеру. При взломе соцсетей нужно предупредить контакты через другие каналы, попытаться восстановить доступ, включить двухфакторную аутентификацию и пожаловаться на аккаунт для его блокировки.

Ранее полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщила, что мошенники, рассылающие фишинговые письма под видом уведомлений с портала «Госуслуги», стали использовать более изощрённую тактику. В поддельных сообщениях они не только копируют логотип и используют персональное обращение, но и добавляют советы по безопасности, например, предупреждая о неразглашении кодов из СМС, чтобы вызвать доверие.

