В МВД рассказали, что делать при взломе и краже личных данных

Первое и главное — немедленно сменить пароли и заблокировать все банковские карты, связавшись с кредитной организацией по официальному номеру. После этого необходимо подать заявление в полицию. Аналогичный алгоритм применяется при взломе аккаунта на «Госуслугах», но также нужно позвонить на горячую линию портала.
«Если получилось войти в личный кабинет, проверьте заявки, разрешения, в том числе в сторонних сервисах», — добавили в ведомстве.
Если мошенники завладели номером телефона, следует сообщить об этом оператору и привязать аккаунты к новому номеру. При взломе соцсетей нужно предупредить контакты через другие каналы, попытаться восстановить доступ, включить двухфакторную аутентификацию и пожаловаться на аккаунт для его блокировки.
Ранее полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщила, что мошенники, рассылающие фишинговые письма под видом уведомлений с портала «Госуслуги», стали использовать более изощрённую тактику. В поддельных сообщениях они не только копируют логотип и используют персональное обращение, но и добавляют советы по безопасности, например, предупреждая о неразглашении кодов из СМС, чтобы вызвать доверие.
