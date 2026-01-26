В МВД рассказали, что делать при взломе и краже личных данных

Ранее полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщила, что мошенники, рассылающие фишинговые письма под видом уведомлений с портала «Госуслуги», стали использовать более изощрённую тактику. В поддельных сообщениях они не только копируют логотип и используют персональное обращение, но и добавляют советы по безопасности, например, предупреждая о неразглашении кодов из СМС, чтобы вызвать доверие.