В ГД предложили ввести льготный проезд на платных дорогах для пенсионеров

«Я считаю, что на таких дорогах необходимо ввести льготный проезд для социально уязвимых категорий: для людей с инвалидностью, пенсионеров, многодетных семей», — сказал Чернышов РИА Новости. По его словам, это необходимо сделать и для участников СВО и членов их семей.
Чернышов добавил, что ранее звучали мнения, что сделать это технически сложно, поскольку камеры не могут определить социальный статус.
«А зачем камерам это делать? Мы живём в эпоху “цифры”: у нас есть база данных пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. Механизм привязки льготного проезда к аккаунту на “Госуслугах” или к специальной транспортной карте — задача абсолютно решаемая. Это вопрос политической воли и координации между ведомствами», — заявил парламентарий.