В ГД предложили ввести льготный проезд на платных дорогах для пенсионеров

РИА Новости: Чернышов предложил ввести льготы на платных дорогах для многодетных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести льготный проезд на платных дорогах для людей с инвалидностью, пенсионеров, многодетных семей, а также участников СВО и членов их семей.

«Я считаю, что на таких дорогах необходимо ввести льготный проезд для социально уязвимых категорий: для людей с инвалидностью, пенсионеров, многодетных семей», — сказал Чернышов РИА Новости. По его словам, это необходимо сделать и для участников СВО и членов их семей.

Чернышов добавил, что ранее звучали мнения, что сделать это технически сложно, поскольку камеры не могут определить социальный статус.

«А зачем камерам это делать? Мы живём в эпоху “цифры”: у нас есть база данных пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. Механизм привязки льготного проезда к аккаунту на “Госуслугах” или к специальной транспортной карте — задача абсолютно решаемая. Это вопрос политической воли и координации между ведомствами», — заявил парламентарий.

