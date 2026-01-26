Российские моряки спасли гражданина Филиппин в Южно-Китайском море

В южной части акватории Южно-Китайского моря экипаж российского спасательного буксира «Алатау», принадлежащего Тихоокеанскому флоту, провела операцию по спасению филиппинца. Как заявили представители пресс-службы флота, мужчина находился в воде приблизительно двое суток.
По информации пресс-службы, случай произошел 26 января, когда судно «Алатау» выполняло плановый переход в порт Владивосток. Гражданина Филиппин заметили на поверхности моря и незамедлительно подняли на борт. Сейчас ему оказана требуемая медпомощь, его самочувствие оценивается как удовлетворительное.
Сообщается, что спасенный является членом экипажа танкера «С. Грейс». Ему будет оказано содействие для возвращения в родную страну. По словам представителей пресс-службы, филиппинец пояснил, что оказался в воде случайно, упав за борт танкера при проведении работ. Российские моряки доставят его во Владивосток, а после этого ему окажут помощь в возвращении домой.
Ранее сообщалось, что в Китае спасли филиппинских моряков с перевернувшегося судна.