Российские моряки спасли гражданина Филиппин в Южно-Китайском море

Сообщается, что спасенный является членом экипажа танкера «С. Грейс». Ему будет оказано содействие для возвращения в родную страну. По словам представителей пресс-службы, филиппинец пояснил, что оказался в воде случайно, упав за борт танкера при проведении работ. Российские моряки доставят его во Владивосток, а после этого ему окажут помощь в возвращении домой.