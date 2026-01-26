Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спутники «Роскосмоса» запечатлели снежный циклон, надвигающийся на Москву

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала космический снимок мощного снежного циклона, который 26 января приблизился к Москве. Фотография была сделана с помощью российских метеорологических спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

Источник: Life.ru

В сопроводительном сообщении «Роскосмос» напомнил, что Гидрометцентр России объявил в столице оранжевый уровень погодной опасности из-за надвигающегося циклона. Предупреждение будет действовать до 29 января.

В столице 27−28 января ожидается резкое ухудшение погоды с сильным снегопадом и метелью. По прогнозу, в ночь на 27 января ветер усилится. За два дня в столице может выпасть 10−15 см снега, но к середине среды осадки ослабнут. Морозы долго не продержатся: последние месяцы зимы обещают быть тёплыми, что приблизит раннюю весну.

Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.