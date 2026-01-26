Спутники «Роскосмоса» запечатлели снежный циклон, надвигающийся на Москву

В столице 27−28 января ожидается резкое ухудшение погоды с сильным снегопадом и метелью. По прогнозу, в ночь на 27 января ветер усилится. За два дня в столице может выпасть 10−15 см снега, но к середине среды осадки ослабнут. Морозы долго не продержатся: последние месяцы зимы обещают быть тёплыми, что приблизит раннюю весну.