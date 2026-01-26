Axios: Трамп нецензурно послал сенатора Круза за критику пошлин

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позволил себе нецензурные высказывания в адрес республиканского сенатора Теда Круза, когда последний указал ему на негативный эффект от импортных пошлин, которые, как предполагается, могут привести Трампа к импичменту. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на записи встреч сенатора со спонсорами.
Сенатор в апреле 2025 года предупредил президента о том, что при введении пошлин накопления граждан США могут упасть на 30 процентов, а цены вырастут на 10−20 процентов уже к ноябрю 2026-го года после промежуточных выборов.
Также Круз отметил, что в таком случае республиканская партия проиграет выборы и в палату представителей, и в сенат, а самого Трампа будут подвергать процедуре импичмента «каждую неделю».
— Пошел ты …, Тед, — процитировал сенатор короткий ответ американского лидера. Его слова приводят в материале.
При этом и сам американский президент подвергался критике с применением нецензурной брани. Депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе нецензурно «послал» Дональда Трампа из-за его слов о намерении взять под контроль Гренландию.