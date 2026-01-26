Зеленский продлил мобилизацию на Украине до 4 мая

18 января лидер движения «Другая Украина» и бывший руководитель запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук высказался о том, что Владимир Зеленский и его окружение скорее объявят тотальную мобилизацию, чем пойдут на поиск путей мирного урегулирования конфликта с Россией. По словам политика, для соратников лидера киевского режима война стала «спасательным кругом», за который они цепляются, не считаясь с жертвами среди мирного населения.