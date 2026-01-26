Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 26 января, подписал указ, согласно которому военное положение и мобилизацию в стране продлили еще на 90 дней — до 4 мая.
Верховная рада страны приняла эти законы 14 января. Военное положение и всеобщую мобилизацию ввели на Украине 24 февраля 2022 года, и с тех пор их продлевали 18 раз, передает ТАСС.
18 января лидер движения «Другая Украина» и бывший руководитель запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук высказался о том, что Владимир Зеленский и его окружение скорее объявят тотальную мобилизацию, чем пойдут на поиск путей мирного урегулирования конфликта с Россией. По словам политика, для соратников лидера киевского режима война стала «спасательным кругом», за который они цепляются, не считаясь с жертвами среди мирного населения.
20 декабря глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* подчеркнул, что провал мобилизации в стране стал результатом ее действий, а не России, на которую пытаются возложить ответственность. Он уточнил, что украинская мобилизационная система оказалась разрушена из-за внутренних решений.
*Включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом.