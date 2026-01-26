Тимошенко хочет подать заявление о преступлении на НАБУ и САП

Бывший премьер-министр Украины и лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко намерена подать заявление о совершении преступления в адрес Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом пишут украинские СМИ.
Известно, что заявление на НАБУ и САП будет связано с делом, которое возбудили против нее по обвинению в подкупе депутатов Верховной рады. Тимошенко утверждает, что дело было сфальсифицировано.
Еще 19 января экс-премьер заявила о намерении обратиться в Парламентскую ассамблею Совета Европы и международные инстанции, чтобы получить оценку действий антикоррупционных каналов.
— Мы будем подавать заявление о преступлении, что они фальсифицируют уголовное дело против заведомо невиновного человека. И мы будем подавать заявление о преступлении, чтобы их привлекли к уголовной ответственности, — приводит ее слова РИА Новости со ссылкой на материал.
На этом фоне депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Тимошенко на самом деле является союзником президента страны Владимира Зеленского.
января Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны провели обыски в офисе партии «Батькивщина». Позднее бюро опубликовало аудиозапись, на которой Тимошенко почти шепотом дает указания депутату о том, как следует голосовать. В связи с этим Тимошенко заявила, что опубликованные аудиозаписи никак с ней не связаны.