Тимошенко хочет подать заявление о преступлении на НАБУ и САП

— Мы будем подавать заявление о преступлении, что они фальсифицируют уголовное дело против заведомо невиновного человека. И мы будем подавать заявление о преступлении, чтобы их привлекли к уголовной ответственности, — приводит ее слова РИА Новости со ссылкой на материал.