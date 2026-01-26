Врачи предупредили об опасных последствиях ночного скрежета зубами

Многие люди скрипят зубами ночью и днём, даже не подозревая об этом. Это состояние называется бруксизмом и оно считается одной из самых распространённых, но недооценённых проблем, связанных со стрессом и нарушениями сна.
По данным специалистов, каждый шестой человек страдает от бруксизма во сне, а каждый четвёртый скрепит зубами в состоянии бодрствования. Об этом сообщает портал The Conversation.
Бруксизм проявляется как непроизвольное сжатие или трение зубов, вызванное напряжением жевательных мышц. Во сне это часто сопровождается громким скрежетом, который замечают окружающие. В лёгкой форме явление может быть безвредным, но при регулярном и интенсивном проявлении оно приводит к истончению эмали, трещинам и сколам зубов, болям в челюстном суставе, головным болям, напряжению мышц лица и ушной боли. Лечение таких последствий зачастую бывает длительным и дорогостоящим.
Основные причины бруксизма — хронический стресс, тревожность и депрессия. Риск также повышают приём некоторых лекарств (включая антидепрессанты), злоупотребление кофеином, никотином и алкоголем, а также нарушения сна, особенно синдром апноэ. При остановках дыхания во сне организм испытывает гипоксию, что провоцирует выброс стрессовых гормонов и мышечные спазмы, в том числе в области челюсти.
Часто на проблему впервые обращает внимание стоматолог. Он замечает характерный износ зубов и пломб, микротрещины эмали, белые полосы на внутренней стороне щёк, отпечатки зубов на языке, рецессию дёсен или подвижность зубов. Эти признаки важно отличать от повреждений, вызванных, например, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.
Хотя бруксизм неизлечим полностью, его можно эффективно контролировать. Врачи могут пересмотреть принимаемые пациентом препараты, исключить сопутствующие заболевания и при необходимости направить на полисомнографию (исследование сна). Для защиты зубов широко используются индивидуальные ночные каппы, снижающие нагрузку на челюсть. В некоторых случаях помогают физиотерапия или инъекции ботулотоксина, хотя последний метод даёт лишь временный эффект.
Однако, как подчёркивают эксперты, любые стоматологические меры устраняют лишь симптомы. Чтобы снизить частоту и интенсивность приступов, необходимо работать с ключевыми причинами: улучшать качество сна, снижать уровень стресса, ограничивать стимуляторы и выстраивать здоровый режим отдыха. Такой подход не только сохраняет зубы, но и способствует общему улучшению самочувствия.
