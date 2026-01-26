Врачи предупредили об опасных последствиях ночного скрежета зубами

Бруксизм проявляется как непроизвольное сжатие или трение зубов, вызванное напряжением жевательных мышц. Во сне это часто сопровождается громким скрежетом, который замечают окружающие. В лёгкой форме явление может быть безвредным, но при регулярном и интенсивном проявлении оно приводит к истончению эмали, трещинам и сколам зубов, болям в челюстном суставе, головным болям, напряжению мышц лица и ушной боли. Лечение таких последствий зачастую бывает длительным и дорогостоящим.