В Британии пообещали внедрить систему распознавания лиц по всей Англии

В Англии планируют внедрить систему распознавания лиц, за основу которой возьмут опыт Лондона.

Источник: Аргументы и факты

Глава МВД Великобритании Шабана Махмуд сообщила, что власти страны планируют внедрить систему автоматического распознавания лиц, которая будет действовать в Англии и Уэльсе, пишет The Times.

Согласно задумке, собранные таким способом сведения будут оказываться в едином центре. В нем информация станет обрабатываться с помощью технологий искусственного интеллекта. На эти цели правительство планирует выделить 141 миллион фунтов стерлингов.

За основу возьмут опыт Лондона, где полиция с 2020 года применяет систему автоматического распознавания лиц в наиболее криминальных районах или местах массового скопления людей. Как отмечает издание, за счет этого в городе задержали около 1,7 тысячи подозреваемых.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании решили создать Национальную службу полиции, которая займется расследованием самых тяжких видов преступлений в Англии и Уэльсе.