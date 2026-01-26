В Британии пообещали внедрить систему распознавания лиц по всей Англии

Глава МВД Великобритании Шабана Махмуд сообщила, что власти страны планируют внедрить систему автоматического распознавания лиц, которая будет действовать в Англии и Уэльсе, пишет The Times.
Согласно задумке, собранные таким способом сведения будут оказываться в едином центре. В нем информация станет обрабатываться с помощью технологий искусственного интеллекта. На эти цели правительство планирует выделить 141 миллион фунтов стерлингов.
За основу возьмут опыт Лондона, где полиция с 2020 года применяет систему автоматического распознавания лиц в наиболее криминальных районах или местах массового скопления людей. Как отмечает издание, за счет этого в городе задержали около 1,7 тысячи подозреваемых.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании решили создать Национальную службу полиции, которая займется расследованием самых тяжких видов преступлений в Англии и Уэльсе.