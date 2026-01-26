В Британии пообещали внедрить систему распознавания лиц по всей Англии

За основу возьмут опыт Лондона, где полиция с 2020 года применяет систему автоматического распознавания лиц в наиболее криминальных районах или местах массового скопления людей. Как отмечает издание, за счет этого в городе задержали около 1,7 тысячи подозреваемых.