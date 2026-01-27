Вирус Нипах: есть ли угроза для Узбекистана и что важно знать

Vaib.uz (новости Узбекистана. 26 января). В международных СМИ и социальных сетях всё чаще появляется тревожная информация об очередном опасном вирусе, от которого нет ни вакцины, ни специфического лечения. На этот раз речь идёт не о слухах. В последние годы в Индии и ряде стран Юго-Восточной Азии действительно регулярно фиксируются вспышки вируса Нипах.