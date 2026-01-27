Вирус Нипах: есть ли угроза для Узбекистана и что важно знать

Что такое вирус Нипах.
Нипах — это вирус, который передаётся человеку от животных, а также через заражённые продукты питания и при контакте от человека к человеку. Инфекция может протекать по-разному: от бессимптомной формы до тяжёлых респираторных заболеваний и смертельного энцефалита.
Основными природными носителями вируса считаются плодоядные летучие мыши. Они могут передавать инфекцию напрямую человеку или другим животным, в том числе свиньям. Заражение также возможно через пищу, загрязнённую биологическими жидкостями инфицированных животных.
Вирус Нипах передаётся со слюной, мочой, фекалиями и кровью. Он использует специфический человеческий рецептор, широко распространённый в тканях головного мозга и центральной нервной системы, что объясняет тяжёлые неврологические осложнения у заболевших.
После заражения возможна передача вируса от человека к человеку — чаще всего при тесном контакте, уходе за больными или через биологические жидкости. Именно этот фактор делает вирус Нипах особенно опасным с точки зрения эпидемиологии.
Ситуация в Узбекистане.
Как сообщили в Санэпидемкомитете Узбекистана, на территории страны вирус Нипах не выявлен, эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной. Вероятность завоза заболевания в республику крайне низкая, подчеркнули специалисты. Для предотвращения завоза инфекций из-за рубежа в Узбекистане на 54 пограничных пунктах осуществляется постоянный санитарно-эпидемиологический контроль.
В то же время гражданам, планирующим поездки в Индию и другие страны региона, рекомендовано соблюдать меры предосторожности: соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом, использовать антисептические средства, мыть фрукты и овощи перед употреблением, не пить непроверенную воду, не употреблять фрукты, повреждённые укусами или царапинами летучих мышей.
При появлении высокой температуры, сильной головной боли, судорог или других тревожных симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу.
Симптомы и течение болезни.
К основным симптомам заражения вирусом Нипах относятся высокая температура, кашель и затруднённое дыхание, сильная головная боль, диарея и рвота, мышечные боли, общая слабость. Инкубационный период обычно составляет от нескольких дней до двух недель, однако в отдельных случаях бессимптомное течение может продолжаться до 45 дней.
Основными мишенями вируса являются бронхи и лёгкие, часто поражаются почки и селезёнка. Распространение инфекции по организму может привести к полиорганной недостаточности.
Нередко развиваются тяжёлые неврологические осложнения: невнятная речь, эпилептические припадки, острый респираторный дистресс-синдром, кома. В тяжёлых случаях заболевание приводит к вирусному менингоэнцефалиту и летальному исходу. Даже при выздоровлении у пациентов часто остаются серьёзные последствия — параличи, психические расстройства, снижение когнитивных функций.
Насколько опасен вирус.
По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности при заражении вирусом Нипах колеблется от 40% до 75% и зависит от качества эпидемиологического надзора и возможностей системы здравоохранения.
На сегодняшний день специфического лечения и вакцины от вируса Нипах не существует. Терапия носит исключительно симптоматический характер, что делает профилактику и раннее выявление заболевания ключевыми мерами защиты.