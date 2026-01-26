Врач Яковлева: частое урчание в животе может указывать на болезни ЖКТ

Частое и усиливающееся после еды урчание в животе может сигнализировать о заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-гастроэнтеролог Ирина Яковлева.
По словам специалиста, несмотря на то что редкое урчание является нормой, его постоянство в сочетании со вздутием, болью или нарушением стула требует внимания. Одной из наиболее частых причин Яковлева назвала синдром раздраженного кишечника, при котором орган слишком активно реагирует на пищу.
Также проблема может быть связана с нарушением микрофлоры, что усиливает брожение и газообразование. Дисбаланс часто возникает после приема антибиотиков, из-за стресса, инфекций или нерегулярного питания.
Другими причинами врач назвала пищевые непереносимости, такие как лактоза или глютен, которые вызывают реакцию в течение часа после еды. Урчание также сопровождает гастрит, дуоденит и недостаточность поджелудочной железы, для которой характерен жирный стул. Кроме того, симптом может указывать на воспалительные заболевания кишечника или кишечные инфекции, сочетающиеся с диареей и спазмами.
Растительный белок в рационе может снизить частоту и силу симптомов рефлюксной болезни, рассказала «Газете.Ru» диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова. По ее словам, наблюдения и клиническое исследование, представленное в ноябре 2025 года, показали значительное уменьшение симптомов ГЭРБ при переходе на диету с растительными альтернативами. Пациенты отмечали снижение тяжести и частоты изжоги, а также чувства кислоты во рту.
Дианова объяснила, что пищевые волокна растительных рационов влияют на моторику пищевода и снижают чувствительность к рефлюксу. Она добавила, что после приема растительного белка число рефлюксов меньше, чем после животного белка, а эвакуация содержимого желудка происходит быстрее. Кроме того, растительные жиры в меньшей степени стимулируют выработку гормона, который расслабляет пищеводный сфинктер, что является основной причиной заброса содержимого желудка в пищевод.
