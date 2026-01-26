Врач Яковлева: частое урчание в животе может указывать на болезни ЖКТ

Другими причинами врач назвала пищевые непереносимости, такие как лактоза или глютен, которые вызывают реакцию в течение часа после еды. Урчание также сопровождает гастрит, дуоденит и недостаточность поджелудочной железы, для которой характерен жирный стул. Кроме того, симптом может указывать на воспалительные заболевания кишечника или кишечные инфекции, сочетающиеся с диареей и спазмами.