Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роскосмос показал фото снежного циклона, который накроет Москву

Снимок с российского спутника показал заснеженную Москву.

Источник: Комсомольская правда

Госкорпорация «Роскосмос» показала сделанный с орбиты снимок циклона, в результате которого Москву скоро накроет снегопад.

«Заснеженная Москва — снимок спутников Роскосмоса», — говорится в публикации.

В сообщении отметили, что в понедельник, 26 января, к столице страны приблизился снежный циклон. Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности, который будет действовать до 29 января.

Роскосмос уточнил, что изображение было получено с помощью съемки со спутников серии «Электро-Л» и «Арктика-М».

Как писал сайт KP.RU, в минувшие выходные жители Московской области пережили первый 30-градусный мороз этой зимы. В Гидрометцентре РФ предупредили, что дальше последуют стремительные перемены и резкие скачки температуры. Со вторника до четверга включительно ожидаются мощные снегопады, метели, снежные заносы на дорогах.