Роскосмос показал фото снежного циклона, который накроет Москву

Госкорпорация «Роскосмос» показала сделанный с орбиты снимок циклона, в результате которого Москву скоро накроет снегопад.
«Заснеженная Москва — снимок спутников Роскосмоса», — говорится в публикации.
В сообщении отметили, что в понедельник, 26 января, к столице страны приблизился снежный циклон. Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности, который будет действовать до 29 января.
Роскосмос уточнил, что изображение было получено с помощью съемки со спутников серии «Электро-Л» и «Арктика-М».
Как писал сайт KP.RU, в минувшие выходные жители Московской области пережили первый 30-градусный мороз этой зимы. В Гидрометцентре РФ предупредили, что дальше последуют стремительные перемены и резкие скачки температуры. Со вторника до четверга включительно ожидаются мощные снегопады, метели, снежные заносы на дорогах.