Врач Рогачев рассказал, кому нельзя пить парацетамол

По словам эксперта, в отличие от нестероидных противовоспалительных средств, парацетамол не повышает риск тромбообразования и не влияет значительно на уровень артериального давления. Он часто используется для пациентов с ишемической болезнью сердца, гипертензией и сердечной недостаточностью, поскольку не вызывает задержку жидкости и не нарушает функцию тромбоцитов.