Врач Рогачев рассказал, кому нельзя пить парацетамол

Врач Александр Рогачев напомнил о влиянии больших доз парацетамола на печень.

Источник: Аргументы и факты

Парацетамол считается безопасным для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями при соблюдении рекомендованных доз. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-кардиолог Красногорской больницы Минздрава МО Александр Рогачев.

По словам эксперта, в отличие от нестероидных противовоспалительных средств, парацетамол не повышает риск тромбообразования и не влияет значительно на уровень артериального давления. Он часто используется для пациентов с ишемической болезнью сердца, гипертензией и сердечной недостаточностью, поскольку не вызывает задержку жидкости и не нарушает функцию тромбоцитов.

Рогачев подчеркнул, что опасность связана в основном с передозировкой препарата, которая увеличивает нагрузку на печень и может косвенно влиять на сердечно-сосудистую систему. Особую осторожность следует проявлять пациентам, принимающим несколько лекарств одновременно, чтобы избежать суммарной передозировки парацетамола.

Ранее врач Ирина Яковлева заявила, что частое урчание в животе может указывать на болезни ЖКТ.