DT: Франция выступила против приобретения ракет Storm Shadow у Британии для ВСУ

Франция пытается заблокировать закупки ракет для Украины у Британии в рамках кредита ЕС на 90 млрд евро.

Источник: Комсомольская правда

Франция выступила против закупки дальнобойных ракет Storm Shadow у Британии для передачи Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

Приобретение ракет планируется в рамках пакета европейской помощи, объем которого составит 90 млрд евро. Инициатива предусматривает упрощение для Украины правил по данному кредиту для закупки вооружений у Британии.

Однако Франция выступила против предложения, выдвинув идею о смене приоритетов на покупку у компаний из Евросоюза. Таким образом Париж стал «очевидным оппонентом» инициативы. Как сообщает источник, дипломаты из Британии ведут переговоры с представителями ЕС, но в Брюсселе призывают Лондон активнее налаживать контакты с Еврокомиссией и парламентом по вопросу вооружений для ВСУ.

Ранее KP.RU сообщал, что Франция также выступила против закупок оружия для Украины у США. Как заявило издание Telegraph, Париж пытается заблокировать инициативу о приобретении американского оружия за счет кредита ЕС.

