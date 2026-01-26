DT: Франция выступила против приобретения ракет Storm Shadow у Британии для ВСУ

Однако Франция выступила против предложения, выдвинув идею о смене приоритетов на покупку у компаний из Евросоюза. Таким образом Париж стал «очевидным оппонентом» инициативы. Как сообщает источник, дипломаты из Британии ведут переговоры с представителями ЕС, но в Брюсселе призывают Лондон активнее налаживать контакты с Еврокомиссией и парламентом по вопросу вооружений для ВСУ.