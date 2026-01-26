TLRH: у мужчин зафиксировали повышенный риск развития болезни Паркинсона

Отдельно о нарушениях, которые могут сигнализировать в том числе о болезни Паркинсона, рассказала «Газете.Ru» терапевт-ревматолог Анна Хакимова. Она посоветовала для самостоятельной проверки равновесия использовать простые тесты, например, пробу Ромберга или стойку на одной ноге. Если справиться с ними не удается, это может быть признаком серьезных сбоев в работе нервной системы или последствий микроинсульта. При первых симптомах врач рекомендует обратиться к терапевту, а для профилактики тренировать мышцы-стабилизаторы и регулярно практиковать упражнения на баланс.