TLRH: у мужчин зафиксировали повышенный риск развития болезни Паркинсона

Ученые Нидерландов в ходе исследований выяснили, что болезнь Паркинсона чаще фиксируется у мужчин, чем у женщин. Об этом сообщает журнал The Lancet Regional Health со ссылкой на первое всестороннее национальное исследование, охватившее почти 20 миллионов человек, передают «Известия».
Отмечается, что за шесть лет в Нидерландах было выявлено более 22 тысяч новых случаев болезни Паркинсона. Средний показатель составил 21,8 случая на 100 тысяч человек. Риск заболевания резко возрастал с годами, достигая пика в возрасте 75−85 лет, и был выше у мужчин, а также у жителей северных провинций страны.
Исследование выявило четкие географические кластеры повышенного риска на севере, которые не объясняются такими известными факторами, как загрязнение воздуха или уровень урбанизации. Ученые подчеркивают необходимость дальнейшего изучения скрытых причин этих региональных различий.
Отдельно о нарушениях, которые могут сигнализировать в том числе о болезни Паркинсона, рассказала «Газете.Ru» терапевт-ревматолог Анна Хакимова. Она посоветовала для самостоятельной проверки равновесия использовать простые тесты, например, пробу Ромберга или стойку на одной ноге. Если справиться с ними не удается, это может быть признаком серьезных сбоев в работе нервной системы или последствий микроинсульта. При первых симптомах врач рекомендует обратиться к терапевту, а для профилактики тренировать мышцы-стабилизаторы и регулярно практиковать упражнения на баланс.
