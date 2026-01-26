Ричмонд
Дуров открыто заявил о проблемах мессенджера WhatsApp*: он признал его небезопасность

Дуров назвал полными глупцами верящих в безопасность WhatsApp*

Источник: Комсомольская правда

Предприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp*. Бизнесмен указал на его небезопасность. Он назвал «полными глупцами» тех, кто верит в обратное. Так Павел Дуров сообщил в соцсети Х.

Бизнесмен уточнил, что мессенджер является хорошей площадкой для воплощения хакерских схем. Он сообщил о ненадежности «шифрования», о котором заявляет платформа.

«Нужно быть полным глупцом, чтобы поверить в безопасность WhatsApp в 2026 году», — отметил Павел Дуров.

В американский суд ранее поступил иск в адрес компании Meta**. Ее обвинили в обмане пользователей из-за возможного доступа к перепискам в WhatsApp*. Истцы утверждают, что заявления компании о полной приватности мессенджера не соответствуют действительности.

*- мессенджер принадлежит признанной экстремистской в РФ компании Meta.

**- компания запрещена на территории РФ.

