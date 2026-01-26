Свидетель в суде назвал кураторов строительства фортификаций в Курской области

В ходе судебного разбирательства по делу о хищениях на строительстве оборонительных сооружений в приграничных районах Курской области свидетель, бывший заместитель директора фонда капитального строительства Максим Савосин, назвал лиц, осуществлявших контроль за работами, сообщает РИА Новости.
По его словам, курирование возведения фортификаций осуществляли первый экс-заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов и экс-министр строительства региона Роман Денисов.
Савосин также подтвердил, что контроль со стороны управления капитального строительства действительно вёлся, отметив, что один из последних контрактов по этому направлению был подписан им лично.
