Пророссийские хакеры заблокировали мессенджер Sonata для общения ВСУ

Пророссийские хакеры из группировки EOS и PalachPro заявили о проведении успешной операции по блокировке мессенджера Sonata, которым пользуются украинские военные, в результате ВСУ оказались в информационной изоляции.
— В результате масштабной DDoS-атаки на серверы мессенджера Sonata, который активно используют украинские военнослужащие, перегрузив систему сетевым трафиком, атака прервала все виды коммуникаций: обмен сообщениями, голосовые звонки и передачу файлов. В результате бойцы ВСУ оказались в информационной изоляции, лишенные возможности координироваться и реагировать на меняющуюся обстановку. Это приведет к большим потерям и снижению их боеспособности, — цитирует хакера РИА Новости.
По его словам, успех этой атаки позволил лишить подразделения украинской армии возможности координировать свои действия, сообщать о дислокации, получать приказы и поддержку от командования.
Российская хакерская группировка Berkut RF вывела из строя программное обеспечение Украины «Кропива», которое использовалось для координации ударов по территории России. Об этом 20 января написал Shot.
Источник называет ПО «глазами» украинской артиллерии. Так, ВСУ используют «Кропиву» для ударов по приграничным российским территориям.