Пророссийские хакеры заблокировали мессенджер Sonata для общения ВСУ

— В результате масштабной DDoS-атаки на серверы мессенджера Sonata, который активно используют украинские военнослужащие, перегрузив систему сетевым трафиком, атака прервала все виды коммуникаций: обмен сообщениями, голосовые звонки и передачу файлов. В результате бойцы ВСУ оказались в информационной изоляции, лишенные возможности координироваться и реагировать на меняющуюся обстановку. Это приведет к большим потерям и снижению их боеспособности, — цитирует хакера РИА Новости.