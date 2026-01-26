Ричмонд
-2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянка из Подольска забрала «порно-Оскар» как самый перспективный создатель контента

Российская порноактриса под ником Comatozze громко заявила о себе на мировой сцене — девушка из Подольска выиграла престижную премию AVN Awards 2026 в Лас-Вегасе. Её признали самым перспективным новым создателем контента, что в индустрии считают настоящим «прыжком в высшую лигу».

Источник: Life.ru

Интересно, что ещё в прошлом году Comatozze уже успела установить личный рекорд — в 2025-м она стала самой популярной актрисой на Pornhub, обогнав конкурентов по просмотрам и подпискам. Теперь к онлайн-успеху добавилась и официальная награда от индустрии.

Кроме того, «порно-Оскар» за лучшую режиссуру завоевала уроженка Санкт-Петербурга Юлия Зорькина, больше известная как Джулия или Джулиана Гранди. Второй год подряд она забрала статуэтку в номинации «Лучшее режиссёрское портфолио — иностранные фильмы».

AVN Awards традиционно называют «порно-Оскаром»: статуэтки вручают лучшим актёрам, студиям и авторам контента со всего мира.

Ранее Life.ru писал, что белорусская модель OnlyFans внезапно пропала в Таиланде и уже больше недели не выходит на связь. Близкие опасаются, что девушку могли переправить в Мьянму, где действуют преступные группировки.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.