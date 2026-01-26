Россиянка из Подольска забрала «порно-Оскар» как самый перспективный создатель контента

Интересно, что ещё в прошлом году Comatozze уже успела установить личный рекорд — в 2025-м она стала самой популярной актрисой на Pornhub, обогнав конкурентов по просмотрам и подпискам. Теперь к онлайн-успеху добавилась и официальная награда от индустрии.