Россиянка из Подольска забрала «порно-Оскар» как самый перспективный создатель контента

Интересно, что ещё в прошлом году Comatozze уже успела установить личный рекорд — в 2025-м она стала самой популярной актрисой на Pornhub, обогнав конкурентов по просмотрам и подпискам. Теперь к онлайн-успеху добавилась и официальная награда от индустрии.
Кроме того, «порно-Оскар» за лучшую режиссуру завоевала уроженка Санкт-Петербурга Юлия Зорькина, больше известная как Джулия или Джулиана Гранди. Второй год подряд она забрала статуэтку в номинации «Лучшее режиссёрское портфолио — иностранные фильмы».
AVN Awards традиционно называют «порно-Оскаром»: статуэтки вручают лучшим актёрам, студиям и авторам контента со всего мира.
