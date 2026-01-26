В России появится 99 модульных приемных отделений, заявил Мурашко

БЕЛГОРОД, 26 янв — РИА Новости. До 2030 года в России появится 99 модульных приемных отделений для оказания экстренной медицинской помощи, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр в понедельник с рабочей поездкой посетил Белгородскую область, где ознакомился с работой медицинских организаций региона, а также провел совещание с главой субъекта федерации Вячеславом Гладковым о развитии системы здравоохранения.
«По поручению президента в стране реализуется проект по модернизации стационарного звена скорой помощи Это 99 объектов, которые мы до 2030 года введем. Белгород стал одним из регионов, которые реализуют сегодня этот проект», — сказал Мурашко журналистам.
Он вместе с Гладковым также посетил раненых бойцов, которым оказывается медицинская помощь в регионе. Они провели ряд консилиумов по этой теме, так как для участников специальной военной операции нужен иногда более длительный период реабилитации, а также требуется привлечение большего количества ресурсов.
«Видим, что для улучшения и ускорения лечения нужно еще ряд медицинских, в том числе, специалистов привлекать. Поэтому это очень важно видеть, чувствовать и обсуждать», — добавил министр.