Дрон, который работает без перебоев

— Смена канала может происходить автоматически, если обрывается оптоволокно, то управление переходит на радиоканал, — отмечает Могилев. — Из машин может быть составлен некий рой — один или несколько операторов могут управлять сразу машинами, которые будут ретрансляторами друг для друга, что увеличит дальность применения. Подходят как наземные, так и воздушные ретрансляторы.