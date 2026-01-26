Дрон, который работает без перебоев

Изобретатели при поддержке «Кулибин-клуба» «Народного фронта» представили новый наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Импульс».
По заверению представителей компании-разработчика дрона, он способен везти на себе более 500 килограммов нагрузки и тащить за собой 1500 килограммов в виде прицепа или автомобиля. Использоваться разработка будет для доставки продовольствия, топлива и боеприпасов, создания блиндажей и окопов, а также для перевозки вооружения.
— Основная цель нашей разработки — сохранение человеческой жизни, поэтому наши робототехнические комплексы позволяют оператору находиться на удалении от производимых работ. Таким образом мы оставляем бойца в безопасности, держим его на удалении от самой машины и антенны, которая может быть обнаружена противником, — рассказывает представитель компании разработчика Дмитрий Могилев (фамилия изменена по просьбе героя. — «ВМ»).
Разработчики отмечают, что дрон «Импульс» поддерживает как классическое дистанционное управление через децентрализованную сеть Wi-Fi, так и через оптоволокно.
Помимо этого, НРТК позволяет объединять роботов в группу, где каждый аппарат выступает ретранслятором сигнала, за счет чего значительно увеличивается дальность управления, обеспечивается устойчивость связи при выходе из строя отдельных узлов, сохраняется работоспособность в условиях помех и сложной местности, а также достигается масштабируемость группы без потери качества соединения — все это без необходимости организации предварительной инфраструктуры.
— Смена канала может происходить автоматически, если обрывается оптоволокно, то управление переходит на радиоканал, — отмечает Могилев. — Из машин может быть составлен некий рой — один или несколько операторов могут управлять сразу машинами, которые будут ретрансляторами друг для друга, что увеличит дальность применения. Подходят как наземные, так и воздушные ретрансляторы.
Отправка НРТК «Импульс» на передовую уже осуществляется. Бойцам были переданы сотни дронов.
— Мы очень быстро совместно с «Народным фронтом» разработали и довели до серии наше изделие, которое востребовано на фронте, его запрашивают многие подразделения, с которыми мы взаимодействовали при доработках, — объясняет Могилев.
К слову, «Кулибин-клуб» «Народного фронта» занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и многое другое.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт:
— Когда только началась спецоперация, не было такого количества беспилотников. Однако за счет постоянной и регулярной поддержки народного ОПК наши войска удержались на плаву. Оборонная промышленность, бюджет укрепились. Бойцы своевременно получают различную технику, беспилотники и вещевое довольствие. А тыл продолжает оказывать помощь фронту.