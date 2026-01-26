Дуров назвал безмозглыми тех, кто верит в безопасность WhatsApp*

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров высказался, что те, кто верит в безопасность мессенджера WhatsApp*, не отличаются особым умом.
— Нужно быть безмозглым, чтобы верить в безопасность WhatsApp* в 2026 году, — написал он в соцсети X.
Дуров вместе с командой проанализировал, как мессенджер реализует шифрование. В результате было обнаружено множество векторов атак, отметил он.
Компанию Meta* обвинили в мошенничестве из-за возможного доступа к перепискам пользователей в мессенджере WhatsApp*. Об этом 25 января сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на судебные документы.
По данным агентства, международная группа истцов подала иск против Meta Platforms, Inc.*, так как компания вводит пользователей в заблуждение, делая ложные заявления о приватности и безопасности WhatsApp*. Истцы утверждают, что Meta* публично заявляет о надежной защите данных, но данные утверждения не соответствуют действительности.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в РФ как экстремистская.