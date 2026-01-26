JCEM: лишний вес повышает риск развития сосудистой деменции

Лишний вес может быть причиной развития сосудистой деменции, главную роль в этом процессе играет повышенное артериальное давление. Такой вывод сделали исследователи, которые проанализировали медицинские и генетические данные сотен тысяч человек. Работа опубликована в журнале The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).
В основе исследования были данные свыше 120 тысяч участников датских популяционных проектов и почти 380 тысяч человек из британского биобанка.
Первоначальный наблюдаемый анализ подтвердил U-образную зависимость: повышенный риск деменции наблюдался как у людей с дефицитом массы тела, так и у людей с лишним весом. Тем не менее генетический подход дал другое представление. Чем больше был генетически обусловленный индекс массы тела, тем выше оказывался риск развития сосудистой деменции.
По расчетам авторов исследования, увеличение генетически предсказанного индекса массы тела на одну стандартную величину повышало вероятность риска сосудистой деменции на примерно 60%. Дополнительный анализ продемонстрировал, что основной механизм этого влияния связан с артериальным давлением. Систолическое и диастолическое давление объясняли существенную часть эффекта лишнего веса на риск деменции. В то же время уровень холестерина, сахара крови и маркеры воспаления играли меньшую роль.
Сосудистая деменция развивается на фоне хронического нарушения кровоснабжения головного мозга. Повышенное давление пагубно влияет на сосуды, лишает нейроны кислорода и питательных веществ. Новое исследование показывает, что лишний вес через рост давления может становиться причиной этих изменений.
Ранее исследователи назвали два фактора, которые повышают риск развития деменции. Как сообщалось, миллионы случаев заболевания можно предотвратить, если контролировать давление и вес.