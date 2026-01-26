JCEM: лишний вес повышает риск развития сосудистой деменции

Первоначальный наблюдаемый анализ подтвердил U-образную зависимость: повышенный риск деменции наблюдался как у людей с дефицитом массы тела, так и у людей с лишним весом. Тем не менее генетический подход дал другое представление. Чем больше был генетически обусловленный индекс массы тела, тем выше оказывался риск развития сосудистой деменции.