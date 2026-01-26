Гладков сообщил о смерти своей бывшей помощницы Веры Мангушевой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о скоропостижной кончине своей бывшей помощницы Веры Мангушевой, которая работала с ним почти четыре года и прошла самые тяжёлые дни специальной военной операции. Ей было 38 лет.
В своём Telegram-канале Гладков вспомнил, как вместе с Мангушевой они эвакуировали семьи из Журавлёвки и Козинки, а также работали в кризисных ситуациях, включая падение ракеты на улицу Маяковского 30 декабря 2023 года и крушение самолёта в Корочанском районе.
Губернатор охарактеризовал её как яркого, умного, жизнелюбивого и безгранично ответственного человека с выдающейся работоспособностью, подчеркнув, что в Белгороде у неё осталось много друзей.
