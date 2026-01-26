В Петербурге построили семь новых станций метро за последние годы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Семь новых станций метрополитена построили в Санкт-Петербурге за последние годы, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Президент России Владимир Путин в понедельник провел рабочую встречу с Бегловым.
«Я хочу сказать, что за (последние годы — ред.) мы построили семь станций», — рассказал губернатор Петербурга главе государства.
В числе последних введенных станций Беглов назвал «Путиловскую» и «Юго-Западную». Он добавил, что строительство метро в Петербурге является непростой задачей, поскольку станции закладываются на больших глубинах.