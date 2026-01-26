Скончалась помощница белгородского губернатора Вера Мангушева

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 26 января, сообщил о смерти своей помощницы Веры Мангушевой.
Ей было 38 лет, причину ее кончины глава региона не назвал.
— Сегодня получили известие, что не стало Веры Мангушевой. Она была моим помощником почти четыре года и прошла все самые трудные дни спецоперации, — написал Гладков в Telegram-канале.
По его словам, вместе они вывозили семьи из Журавлевки и Козинки, также Вера была рядом после падения ракеты в Белгороде в декабре 2023 года и обрушения жилого дома на улице Щорса в результате обстрела в 2024 году.
— Всю боль каждого человека, с которым мы соприкасались, она проносила через себя, — подчеркнул губернатор.
Он выразил соболезнования близким Мангушевой.