Умерла Вера Мангушева, помощница губернатора Белгородской области

Экс-помощница губернатора Белгородской области скончалась в 38 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Белгородской области умерла Вера Мангушева, которая в течение четырёх лет была помощницей главы региона. Об этом информировал губернатор Вячеслав Гладков.

«Сегодня получили известие, что не стало Веры Мангушевой. Вера была моим помощником почти четыре года и прошла все самые трудные дни специальной военной операции», — написал чиновник в Telegram-канале.

Мангушева скончалась в 38 лет. Коллеги отмечают, что она была очень ответственной и работоспособной, а также ярким, умным и жизнелюбивым человеком. Она активно вела социальные сети. В Белгороде у Веры Мангушевой осталось много друзей.

Накануне сообщалось, что на 79-м году жизни скончался известный нижегородский экономист, бывший заместитель губернатора, профессор Василий Козлов.

Также сообщалось, что в Новосибирске скончался известный эксперт рынка недвижимости и бывший чиновник мэрии Сергей Дьячков.