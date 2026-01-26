Умерла Вера Мангушева, помощница губернатора Белгородской области

В Белгородской области умерла Вера Мангушева, которая в течение четырёх лет была помощницей главы региона. Об этом информировал губернатор Вячеслав Гладков.
«Сегодня получили известие, что не стало Веры Мангушевой. Вера была моим помощником почти четыре года и прошла все самые трудные дни специальной военной операции», — написал чиновник в Telegram-канале.
Мангушева скончалась в 38 лет. Коллеги отмечают, что она была очень ответственной и работоспособной, а также ярким, умным и жизнелюбивым человеком. Она активно вела социальные сети. В Белгороде у Веры Мангушевой осталось много друзей.
