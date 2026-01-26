Врач Лавренова назвала связанные с зимними холодами проблемы со здоровьем

По словам специалиста, холодный воздух раздражает тройничный нерв, что вызывает резкую боль, а сухой воздух помещений и мороз приводят к незаметному обезвоживанию организма, которое провоцирует приступы. Также на холоде человек инстинктивно напрягает мышцы шеи и плеч, что может вызвать головную боль напряжения, ощущаемую как сдавливающий обруч.