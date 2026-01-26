Врач Лавренова назвала связанные с зимними холодами проблемы со здоровьем

Головные боли могут усиливаться зимой из-за воздействия холода, обезвоживания и мышечного напряжения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредила врач-невролог Мария Лавренова.
По словам специалиста, холодный воздух раздражает тройничный нерв, что вызывает резкую боль, а сухой воздух помещений и мороз приводят к незаметному обезвоживанию организма, которое провоцирует приступы. Также на холоде человек инстинктивно напрягает мышцы шеи и плеч, что может вызвать головную боль напряжения, ощущаемую как сдавливающий обруч.
Лавренова отметила, что существует отдельный вид боли, связанный с переохлаждением. Для людей, страдающих мигренью, дополнительными триггерами зимой становятся перепады атмосферного давления и яркий свет, отраженный от снега.
