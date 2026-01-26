Дуров: Надо быть безмозглым, чтобы верить в безопасность WhatsApp

«Надо быть безмозглым, чтобы верить в безопасность WhatsApp в 2026 году. Когда мы проанализировали, как WhatsApp реализовал своё “шифрование”, мы обнаружили множество векторов атаки», — написал он в соцсети X.
Ранее МВД предупредило россиян о новой волне мошенничества через WhatsApp. Злоумышленники массово рассылают ссылки на установку якобы рабочей версии запрещённого приложения. На деле эти ссылки ведут на фишинговые сайты. Там под видом обновления скрывается вредоносная программа. Одновременно с этим в Роскомнадзоре заявили, что пока не видят оснований для снятия ограничений на работу WhatsApp.
