Аэрофлот вводит усиленный режим работы на фоне аномального снегопада в Москве

Авиакомпания «Аэрофлот» перевела свои подразделения на усиленный режим работы в связи с ожидающимися в столичном регионе сильным ветром и интенсивным снегопадом.

В режим повышенной готовности переведены как производственные службы, так и подразделения, взаимодействующие с пассажирами, включая контакт-центр.

Перевозчик заявил, что «Аэрофлот» обеспечен всем необходимым для выполнения полетов с соблюдением требований безопасности в условиях снегопада в Московском регионе.

О переходе на усиленный режим работы сообщается в официальном telegram-канале авиакомпании.

Срочная новость.

