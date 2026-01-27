Теннисистка Петрова объяснила, почему Рублев проиграл на Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев может испытывать психологические сложности в матчах против Франсиско Серундоло, что могло сказаться на его игре. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила экс-третья ракетка мира, основатель детской школы тенниса Надежда Петрова.
По ее словам, у Рублева, возможно, существует внутренний барьер и излишнее уважение к этому сопернику. Петрова отметила, что Серундоло действовал уверенно, мощно подавал и хорошо играл с задней линии, тогда как Рублеву не хватило точности — сказались невынужденные ошибки и низкий процент первой подачи.
Эксперт добавила, что аргентинскому теннисисту хорошо знакома игра Рублева, поэтому российскому спортсмену необходима большая непредсказуемость, например, чаще использовать резкие переводы по линии и выходы к сетке. Также, по мнению Петровой, важно уметь абстрагироваться от личности соперника во время игры.
Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии в третьем круге, проиграв Серундоло в трех сетах.
Ранее российская теннисистка Мирра Андреева и Элина Свитолина отказались от рукопожатия после матча Australian Open.