Теннисистка Петрова объяснила, почему Рублев проиграл на Australian Open

Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова заявила, что Андрей Рублев мог проиграть Франсиско Серундоло на Australian Open из-за излишнего уважения к сопернику.

Источник: Аргументы и факты

Российский теннисист Андрей Рублев может испытывать психологические сложности в матчах против Франсиско Серундоло, что могло сказаться на его игре. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила экс-третья ракетка мира, основатель детской школы тенниса Надежда Петрова.

По ее словам, у Рублева, возможно, существует внутренний барьер и излишнее уважение к этому сопернику. Петрова отметила, что Серундоло действовал уверенно, мощно подавал и хорошо играл с задней линии, тогда как Рублеву не хватило точности — сказались невынужденные ошибки и низкий процент первой подачи.

Эксперт добавила, что аргентинскому теннисисту хорошо знакома игра Рублева, поэтому российскому спортсмену необходима большая непредсказуемость, например, чаще использовать резкие переводы по линии и выходы к сетке. Также, по мнению Петровой, важно уметь абстрагироваться от личности соперника во время игры.

Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии в третьем круге, проиграв Серундоло в трех сетах.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева и Элина Свитолина отказались от рукопожатия после матча Australian Open.