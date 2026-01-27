Что можно и нельзя делать в день Нины 27 января, когда узнают про сильный мороз

Православная церковь 27 января вспоминает святую Нину, которая считается просветительницей Грузии. В народе принято отмечают день Нины, или Нинин день.
Что нельзя делать 27 января.
Не рекомендуется резать скотину. Если же в названную дату это сделали, то мясо старались обязательно продать. Запрещено угощать посторонних людей коровьим молоком. Не стоит спать до обеда. Предки верили, что так может пройти целый год.
Что можно делать 27 января.
По традиции, 27 января много времени уделяли домашней скотине. Особенно почитались коровы. Кроме того, в названный день коровье молоко, как считалось, было целебным и могло излечить от болезней.
Согласно приметам, белые облака предвещают сильный мороз. В том случае, если на закате за Солнцем заметен след столбом, то морозы продлятся долгое время.
