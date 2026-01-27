Тише едет: «Возвращение в Сайлент Хилл» стало сенсацией в России

Сейчас фильм собрал 197 млн рублей — в прошлый уикенд было 338 млн. Его общий бокс-офис составляет 5,715 млрд рублей, второе место в истории отечественного кинопроката, потому что на первом недосягаемо высится «Чебурашка 1» с 6,8 млрд рублей. Другое дело, что разница в числе зрителей у двух частей франшизы очень впечатляющая: первопроходец привлек в кинозалы более 22 млн зрителей, сиквел — чуть больше 11 млн. В два раза меньше. Правда, и прокат еще не закончился, но ясно, что интерес к сказке стремительно угасает, возможно, следующая волна популярности ее ждет, когда она официально выйдет онлайн. Трудно сказать, как сильно пиратские копии усложнили жизнь релизу — скорее всего, никак, потому что в данном случае речь идет о форме досуга с детьми за пределами дома и это просмотром «экранки» на маленьком экране никак не заменишь.