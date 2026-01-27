Тише едет: «Возвращение в Сайлент Хилл» стало сенсацией в России

Самый успешный старт уикенда — «Возвращение в Сайлент Хилл» неожиданно обошел и холдоверы января, и своих конкурентов, которые стартовали одновременно с ним. Даже отечественный фантастический экшен «Левша» не смог соперничать с историей, которую вся целевая аудитория «Сайлент Хилла» и так знает наизусть, потому что фильм почти во всем следует сюжету популярной видеоигры. И хотя «Чебурашка 2» всё еще безоговорочно лидирует в прокате, «Сайлент Хилл» даже ему наступает на пятки, это сюрприз для всех, кто следил за непростой судьбой этого проекта. «Известия» разбирают итоги российского киноуикенда.
«Чебурашка 2», победитель «новогодней битвы» релизов, уже не нагонит первую часть не только по числу зрителей, но и, очевидно, по кассе. Но в эти выходные он опять финишировал первым — возможно, в последний раз, потому что опережение конкурентов уже не выглядит таким значительным.
Фото: Телеканал «Россия 1»Кадр из фильма «Чебурашка 2».
Сейчас фильм собрал 197 млн рублей — в прошлый уикенд было 338 млн. Его общий бокс-офис составляет 5,715 млрд рублей, второе место в истории отечественного кинопроката, потому что на первом недосягаемо высится «Чебурашка 1» с 6,8 млрд рублей. Другое дело, что разница в числе зрителей у двух частей франшизы очень впечатляющая: первопроходец привлек в кинозалы более 22 млн зрителей, сиквел — чуть больше 11 млн. В два раза меньше. Правда, и прокат еще не закончился, но ясно, что интерес к сказке стремительно угасает, возможно, следующая волна популярности ее ждет, когда она официально выйдет онлайн. Трудно сказать, как сильно пиратские копии усложнили жизнь релизу — скорее всего, никак, потому что в данном случае речь идет о форме досуга с детьми за пределами дома и это просмотром «экранки» на маленьком экране никак не заменишь.
На втором месте после «Чебурашки» финишировало «Возвращение в Сайлент Хилл». И вот это действительно шок для всех, пожалуй, включая прокатчиков картины. Уже на прошлой неделе над релизом стали сгущаться тучи. Международные киноиздания выпустили первые рецензии — и все до одной были разгромными. Потом пошли смотреть зрители — и поднялась волна хейта. Сейчас у «Сайлент Хилла» запредельные 16% свежести на Rotten Tomatoes от критиков и 30% — от непрофессиональной аудитории. Сайт Box Office Mojo сообщает, что в США фильм собрал $3 млн, это провал, хотя, кстати, не такой уж оглушительный, 7-е место по кассе уикенда.
Фото: Ashland Hill Media FinanceКадр из фильма «Возвращение в Сайлент Хилл».
То ли дело в России! У нас «Возвращение в Сайлент Хилл» чуть не догнал «Чебурашку» в эти выходные. У «Чебурашки» 197 млн, у «Сайлент Хилла» — 179 млн рублей, разница не такая уж большая. А наработка на сеанс у СХ даже чуть выше.
— Оригинальный фильм считается одной из лучших адаптаций видеоигр, поэтому ожидания у поклонников были высоки, — объясняет президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Это работающий бренд. К созданию новой части «Возвращение в Сайлент Хилл» вернулся режиссер первой экранизации, что подогревает интерес. Учитывая отсутствие серьезных конкурентов в рамках жанра, новый «Сайлент Хилл» может продержаться в топе еще несколько недель.
Фото: Ashland Hill Media FinanceКадр из фильма «Возвращение в Сайлент Хилл».
Действительно, отечественная фан-база франшизы оказалась невероятно ответственной и не стала размениваться на «пиратки», пошла в кино. Не зря режиссер фильма Кристоф Ган в интервью «Известиям» рассказывал, что, когда он приезжал в Москву с другой своей картиной, фанаты «Сайлент Хилла» нашли его на Красной площади и кинулись к нему за автографами.
— В тот момент я осознал, насколько сильно люди в России любят «Сайлент Хилл», — говорит Ган. — Это был невероятно приятный и неожиданный опыт, который остался со мной. В общем, я понимаю, что в России очень ждут новые фильмы про Сайлент Хилл. И мне нравится эта страсть!
Он ни в чем не ошибся, а скептики посрамлены. Мистический хоррор стал хитом.
Почему провалился «Левша».
Третье место с не таким уж большим отставанием от «Сайлент Хилла» занял хит прошлой недели «Горничная», триллер с Амандой Сайфред и Сидни Суинни. В этот раз он собрал 168 млн рублей, а наработка на сеанс у него просто зашкаливает, среди релизов официального проката она в этот раз самая высокая, более 25 тыс. рублей.
На этом фоне «Левша», которого ждали с большим нетерпением, гадая, получится ли из этого новый «Шерлок Холмс» (который с Дауни младшим) или хотя бы «Дуэлянт». Но где-то что-то не сработало, и публика на фильм не пришла. В топ-12 российской кассы у «Левши» самая низкая наработка — 6,6 тыс. рублей. Это значит, что кинотеатры верили в релиз, дали ему не просто много сеансов, а вообще больше всех в этот уикенд, четверть всех показов в стране. Но зритель выбрал другое кино. В итоге «Левша» на четвертом месте по сборам, у него 128 млн рублей.
— После переполненного семейными релизами проката во время новогодней битвы зритель начал отдавать предпочтение альтернативам жанрам, — считает Ольга Зинякова. — У публики настоящий голод по качественным высокобюджетным релизам для взрослой аудитории. Поэтому триллер «Горничная» и хоррор «Возвращение в Сайлент Хилл» расположились на втором и третьем местах соответственно. «Левша» продолжит наращивать кассу, но хороший сарафан конкурирующих релизов мешает вырваться в лидеры.
Фото: Legio FelixКадр из фильма «Левша».
На пятом месте, согласно ЕАИС, отечественный короткометражный фильм «Соната», он заработал 73 млн рублей, и у него гигантская наработка на сеанс, что означает голливудское кино, причем, скорее всего, это «Аватар 3».
В эти выходные в пятерку могут ворваться свежие отечественные картины: комедии «Комментируй это» с Александром Петровым и «Папа может» с Александрой Реввой, а также спортивная драма «Золотой дубль» с Егором Бероевым.