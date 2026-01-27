Народный календарь. Как обхитрить нечистую силу на Антона Перезимника, 30 января

Православные 30 января чтут память Антония Великого. В народе эту дату прозвали Антон Перезимник.
В этот день женщинам нельзя вязать и прясть, а также готовить чечевицу и бобы, так как считалось, что такие действия могут навлечь корь, оспу, язву и чуму на их детей.
На Руси 30 января было принято печь особый хлеб, который раздавали родным и близким на здоровье. Женщины пекли толокняные колобки, символизировавшие солнце. Выпечкой угощали детей. Считалось, что благодаря этому лето может наступить быстрее.
Утром проводился обряд, чтобы обхитрить нечистую силу. Человек, который первым выходил из дома, шел к крыльцу задом наперед. Благодаря этому на снегу появлялись «обратные» следы, из-за которых злые духи думали, что хозяин уже вернулся домой, и поэтому не проникали в дом.
Приметы погоды:
На Антона Перезимника теплая погода — в ближайшее время будут сильные морозы.
Оттепель в этот день предвещает раннюю весну и хороший рыбный улов.
Солнце показалось только в полдень — весна будет ранней.
Идет снег — весна наступит поздно.
Именины отмечают: Егор, Павел, Антонина, Антон, Иван, Виктор, Ян, Георгий.