Syria TV: президент Сирии вновь полетит в Москву для встречи с Путиным

Временный президент Сирии Ахмед Аш-Шараа в среду прибудет в Москву для проведения переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

Срочная новость.

