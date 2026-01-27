Syria TV: президент Сирии вновь полетит в Москву для встречи с Путиным

Срочная новость.
Временный президент Сирии Ахмед Аш-Шараа в среду прибудет в Москву для проведения переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал Syria TV.
