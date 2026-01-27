Эксперты перечислили 5 признаков неисправности системы обогрева салона авто

Холод в салоне также может быть связан с неисправностью термостата, который заклинил в закрытом положении и не пускает антифриз в радиатор печки. Самой серьезной проблемой является разгерметизация радиатора отопителя, на которую указывает сладковатый запах антифриза в салоне и лужа под ногами. В этом случае требуется сложный и дорогой ремонт с демонтажем приборной панели.