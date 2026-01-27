Ричмонд
Эксперты перечислили 5 признаков неисправности системы обогрева салона авто

Наиболее частой причиной отказа системы является выход из строя вентилятора отопителя.

Источник: Аргументы и факты

Проблемы с автомобильной печкой зимой часто вызваны неисправностью вентилятора отопителя или других ключевых компонентов. Основные признаки скорой поломки «Лента.ру» выяснила у автоэкспертов.

Наиболее частой причиной отказа системы является выход из строя вентилятора отопителя. Это может произойти из-за загрязнения крыльчатки пылью и мусором при несвоевременной замене салонного фильтра. Первыми симптомами становятся посторонние звуки, такие как пощелкивание или свист, а затем полное отключение вентилятора.

Еще одним признаком является слабый поток воздуха из дефлекторов даже на максимальной скорости. Это указывает на износ или поломку крыльчатки либо на сбой в блоке управления климатом. В старых моделях могут выходить из строя механические тяги заслонок.

Холод в салоне также может быть связан с неисправностью термостата, который заклинил в закрытом положении и не пускает антифриз в радиатор печки. Самой серьезной проблемой является разгерметизация радиатора отопителя, на которую указывает сладковатый запах антифриза в салоне и лужа под ногами. В этом случае требуется сложный и дорогой ремонт с демонтажем приборной панели.

Ранее эксперты перечислили риски ремонта автомобиля у официального дилера.