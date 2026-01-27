Календарь на 27 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Святая Нина жила в IV веке. Согласно церковному преданию, она была родом из Каппадокии, а по более поздним редакциям жития — племянницей Иерусалимского патриарха. С юных лет Нина прониклась христианской верой и всем сердцем возлюбила Бога. Ее отец, отказавшись от общения с миром, стал пустынником, а мать посвятила себя Церкви. Воспитанием святой Нины занялась благочестивая старица. Женщина много рассказывала ей об Иверии, и Нина загорелась желанием принести в эту языческую страну веру Христову. Вскоре в видении ей явилась Богородица, вручившая девушке крест из виноградных лоз.