Календарь на 27 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

27 января в России отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня мир также вспоминает жертв Холокоста. Православные верующие завершают празднование Богоявления и вспоминают равноапостольную Нину, просветительницу Грузии. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 27 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 27 января.
* ~День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады~
Сегодня россияне отмечают один из важнейших дней воинской славы: 27 января 1944 года в результате операции советских войск была окончательно снята блокада Ленинграда. Ее общее число жертв, по разным оценкам, составило от 600 тыс. до 1,5 млн человек.
Большинство людей погибли не от бомбежек, а от истощения и холода. Одним из символов самых тяжелых лет в жизни города стал кусочек хлеба весом 125 граммов — именно такой была минимальная дневная порция ленинградцев в суровые месяцы блокады. Для многих этот кусочек был и завтраком, и обедом, и ужином.
В честь памятной даты по всей стране проходят патриотические акции «Свеча памяти», «Блокадный хлеб», возложение цветов к памятникам бойцам Великой Отечественной войны, образовательные мероприятия. В Санкт-Петербурге до 28 января включительно проезд в метро для ветеранов и блокадников будет бесплатным.
* ~Международный день памяти жертв Холокоста~
Дата появилась в календаре в 2005 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Именно в этот день в 1945 году советские войска освободили узников нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Этот лагерь, расположенный на территории Польши, в годы Второй мировой войны стал настоящей «фабрикой смерти». В советской историографии называлась цифра 4 млн погибших, сейчас большинство исследователей склоняются к количеству жертв от 1,1 млн до 1,5 млн человек.
По приказу нацистского руководства в Освенцим и другие концентрационные лагеря свозили евреев, цыган, советских военнопленных и представителей других групп. Заключенные жили в нечеловеческих условиях, были заняты на тяжелейших работах, страдали от истощения и пыток, становились жертвами медицинских экспериментов.
* ~День печати МВД РФ~
27 января праздник отмечают представители ведомственных средств массовой информации. Дата приурочена к историческому событию: в этот день в 1804 году по инициативе министра внутренних дел Российской империи графа Виктора Кочубея вышел в свет первый номер «Санкт-Петербургского журнала» — первого ведомственного издания МВД.
Во времена СССР издавались журнал «Советская милиция» и еженедельная газета «Щит и меч». В 1991 году была образована Объединенная редакция МВД России.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 27 января в других странах.
День святого Саввы (Савиндан) — Сербия. Святой Савва — основоположник автокефальной Сербской православной церкви и самый почитаемый святой этой страны. Он также является покровителем школьного образования. В этот день самые теплые поздравления принимают учителя. Еще одно название этого праздника — День духовности.
День солнечного кофе — Исландия. В Исландии это народный праздник в честь появления в долинах первых лучиков солнца, что после полярной ночи воспринимается как предвестие весны. По этому случаю принято заваривать крепкий ароматный кофе и радоваться скорому возвращению света и тепла.
Религиозные праздники 27 января.
* Отдание праздника Богоявления.
Отдание Богоявления завершает многодневное празднование в честь Крещения Господня. В этот день верующие снова вспоминают события крещения Иисуса Христа в водах Иордана. Богослужения в этот день совершаются с особой торжественностью и включают молитвы и песнопения, которые звучали в сам праздник 19 января.
Для христиан это повод еще раз глубоко осмыслить значение духовного обновления и таинства Богоявления, когда миру открылась Пресвятая Троица.
* День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
Святая Нина жила в IV веке. Согласно церковному преданию, она была родом из Каппадокии, а по более поздним редакциям жития — племянницей Иерусалимского патриарха. С юных лет Нина прониклась христианской верой и всем сердцем возлюбила Бога. Ее отец, отказавшись от общения с миром, стал пустынником, а мать посвятила себя Церкви. Воспитанием святой Нины занялась благочестивая старица. Женщина много рассказывала ей об Иверии, и Нина загорелась желанием принести в эту языческую страну веру Христову. Вскоре в видении ей явилась Богородица, вручившая девушке крест из виноградных лоз.
Когда император Диоклетиан обрушил на христиан страшные гонения, святая Нина нашла спасение в Иверии. Ее приютила женщина, работавшая на царских виноградниках. Очень быстро слава о святой распространилась по всей стране. К Нине потянулись люди — она исцеляла больных силой молитвы, рассказывала им о Спасителе. Благодаря святой многие жители Иверии приняли христианство.
Народные праздники и приметы 27 января.
* День Нины.
На Руси издавна почитали святую Нину. В народной традиции праздник получил название «Обряды скотины», так как в этот день было принято бережно заботиться о домашних животных, особенно о коровах. Хозяйки вычищали хлев, устилали пол свежей соломой, кормили животных чем-нибудь вкусным и ласково с ними общались. Старинная пословица гласила: «На святую Нину порадуй скотину». Бездельничать в этот день запрещалось: проваляешься весь день на печи — год удачу не поймаешь.
* Приметы.
Деревья оделись в наряд из инея — ждать скорого тепла.
По небу плывут белоснежные облака — к морозам.
На закате небо прорезалось ярким солнцем — ударят морозы.
Петухи с утра раскукарекались — к теплу.
Какие исторические события произошли 27 января.
* 1880 год — американский изобретатель Томас Эдисон получил патент на лампу накаливания.
* 1944 год — в результате операции «Январский гром» завершено полное снятие блокады Ленинграда. В ознаменование окончательного освобождения в городе был произведен салют.
Дни рождения и юбилеи 27 января.
* В 1756 году родился Вольфганг Амадей Моцарт — великий австрийский композитор, органист, пианист.
* В 1826 году родился Михаил Салтыков-Щедрин — писатель, сатирик, классик русской литературы. В этом году исполнилось 200 лет со дня его рождения.
Кто отмечает дни рождения.
* 88 лет исполняется Виктору Ждановичу — советскому фехтовальщику на рапирах, трехкратному олимпийскому чемпиону.
* 78 лет исполняется Михаилу Барышникову — советскому и американскому артисту балета, хореографу, киноактеру.
* 47 лет исполняется Розамунд Пайк — британской актрисе, обладательнице премий «Золотой глобус» и «Эмми» («Исчезнувшая»).