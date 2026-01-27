Ричмонд
В Сети обнародовали рейтинг стран с самым высоким уровнем сексуальной активности: кто попал в топ-3

Австралия и Бразилия возглавили рейтинг самых распущенных стран.

Источник: Комсомольская правда

Австралийцы, бразильцы и греки оказались жителями самых распущенных стран. Вслед за ними в рейтинге идут граждане Чили, Новой Зеландии и Германии. Отчет по странам с самым высоким уровнем сексуальной активности опубликовал World Population Review.

Баллы для рейтинга складывались из, в том числе, среднего количества половых партнеров жителей 45 стран. В Австралии это число составило 13,3. Кроме того, учитывался средний возраст первого полового контакта, легальность проституции в стране и другое.

В топ-10 вошли также Италия, Швейцария, Таиланд и ЮАР. Россия заняла 32 место.

РФ оказалась в лидерах в рейтинге мировых держав по уровню военной мощи. Согласно данным на 2026 год, первое место осталось за Соединенными Штатами. Третью строку занял Китай. За Россией значится уверенное второе место.