В Сети обнародовали рейтинг стран с самым высоким уровнем сексуальной активности: кто попал в топ-3

Австралийцы, бразильцы и греки оказались жителями самых распущенных стран. Вслед за ними в рейтинге идут граждане Чили, Новой Зеландии и Германии. Отчет по странам с самым высоким уровнем сексуальной активности опубликовал World Population Review.
Баллы для рейтинга складывались из, в том числе, среднего количества половых партнеров жителей 45 стран. В Австралии это число составило 13,3. Кроме того, учитывался средний возраст первого полового контакта, легальность проституции в стране и другое.
В топ-10 вошли также Италия, Швейцария, Таиланд и ЮАР. Россия заняла 32 место.
