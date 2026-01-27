Невышедший альбом и любовь с продюсером: Елене Ваенге — 49

Почти шестнадцать лет Ваенга прожила в гражданском браке с Иваном Матвиенко — своим продюсером и человеком, который сыграл решающую роль в становлении ее карьеры. Их отношения начались еще в 1990-х, когда Елена только делала первые шаги на профессиональной сцене. Матвиенко занимался организационными и финансовыми вопросами, в то время как Ваенга полностью сосредотачивалась на творчестве. Этот союз долгое время воспринимался как прочный и устойчивый.