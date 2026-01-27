Невышедший альбом и любовь с продюсером: Елене Ваенге — 49

Елена Ваенга отмечает день рождения 27 января.
Сегодня, 27 января, свой день рождения отмечает народная любимица, певица Елена Ваенга. Ее путь на большую сцену начался в закрытом флотском городе и прошел через упорный труд и верность уникальному стилю. Несмотря на статус звезды, артистка всегда предпочитала телевизионной славе живой диалог со зрителем на концертах. В честь 49-летия Елены Ваенги URA.RU вспоминает биографию певицы.
Детство и юность Елены Ваенги.
Елена Хрулева родилась 27 января 1977 года в Североморске — закрытом городе Северного флота, который до 1951 года назывался Ваенга. Именно это название позже станет ее сценическим именем. Детство будущей певицы прошло в поселке Вьюжный Мурманской области, где работали ее родители. Отец был инженером, мать — химиком. Оба трудились на судоремонтном заводе «Нерпа», обслуживающим атомные подводные лодки. Атмосфера дома была строгой, а дисциплина — обязательной.
В детстве Ваенга была непростым ребенком.
С ранних лет Лена отличалась сложным характером. Она вспоминала, что росла драчливым и упрямым ребенком, часто конфликтовала в школе, могла резко отвечать взрослым. При этом семья была музыкальной. Отец играл на фортепиано, и однажды девочка без труда повторила услышанную мелодию. Уже тогда стало ясно, что слух и память у нее исключительные.
Музыкой Ваенга начала заниматься рано. С трех лет она танцевала, позже поступила в музыкальную школу. В девять лет написала первую песню «Голуби» и победила с ней на Всесоюзном конкурсе молодых композиторов на Кольском полуострове.
В 16 лет Елена переехала в Санкт-Петербург, где жила у родственников. Она поступила в музыкальное училище имени Римского-Корсакова по классу фортепиано. Учеба давалась непросто: уровень подготовки отличался от столичного, первые курсы она провела на платном отделении, но благодаря настойчивости и труду смогла перевестись на бюджет. После окончания училища некоторое время работала учителем музыки.
Начало карьеры Елены Ваенги.
В середине 1990-х Ваенга познакомилась с Иваном Матвиенко — человеком, который на долгие годы станет ее продюсером и гражданским мужем. Он поверил в ее песни, помогал с первыми записями и организацией выступлений. В это же время Елена пыталась получить актерское образование. Она поступала в Театральную академию, позже — в Балтийский институт экономики, политики и права, который окончила с красным дипломом по специальности «драматическое искусство».
Будущий гражданский муж помог Елене Ваенге начать карьеру артистки.
Попытка начать музыкальную карьеру в Москве оказалась непростой. По приглашению продюсера был записан альбом, но он так и не вышел. Более того, часть песен без ее ведома разошлась по другим исполнителям. Судиться Ваенга не стала и вернулась в Санкт-Петербург с разочарованием в шоу-бизнесе.
Решение вернуться к музыке снова принял Матвиенко. В 2003 году вышел первый официальный альбом «Портрет». Он не сделал певицу всероссийской звездой, но закрепил ее имя в петербургской музыкальной среде. Тогда же по совету матери Елена взяла псевдоним Ваенга — в честь реки и старого названия родного города.
Елена Ваенга на сцене.
Период середины 2000-х стал для Елены Ваенги ключевым. После выхода альбома «Белая птица» она перестала быть локальной петербургской исполнительницей и стала известна на всю страну. При этом путь к широкой известности у нее был нетипичным для российской эстрады. Ваенга не участвовала в телешоу, не делала ставку на клипы и не подстраивалась под радио. Основой ее роста стали концерты и сарафанное радио.
«А зачем людям идти на концерт и тратить деньги на билеты, если постоянно вы мелькаете по телевизору? Я тружусь в сфере музыки, а не в поп-индустрии и шоу-бизнеса», — признавалась Ваенга в интервью «Моментам».
Песни Ваенги отличались от большинства популярных композиций того времени. В них не было модных аранжировок или легкой эстрадной подачи. Это были законченные истории с плотным текстом, сложной мелодией и сильной интонацией. Многие критики относили творчество певицы к шансону, но сама она с таким определением не соглашалась, считая его слишком узким. В ее репертуаре соседствовали романс, городская лирика, элементы фольклора, джаза и даже рока.
Расцвет карьеры Ваенги пришелся на конец нулевых.
К концу 2000-х Ваенга стала собирать крупные залы. В 2009 году она отправилась в первый большой гастрольный тур по России, а в том же году получила «Золотой граммофон» за песню «Курю». Эта награда стала важной вехой: артистка, которая долгое время существовала отдельно от мейнстрима, была официально признана музыкальной индустрией.
В последующие годы награды стали регулярными. Песни «Аэропорт», «Абсент», «Где была», «Невеста», «Нева» получали премии «Песня года» и «Золотой граммофон». Ваенга активно гастролировала не только по России, но и за рубежом — в Германии, США, Израиле, странах бывшего СССР. При этом она неизменно подчеркивала, что для нее важнее не статус и титулы, а контакт с залом.
Отдельное место в карьере певицы занимают дуэты. Она сотрудничала с Интарсом Бусулисом, Михаилом Бубликом, Александром Малининым, Стасом Михайловым, Любовью Успенской. Эти работы часто перерастали в совместные концертные программы.
К середине 2010-х годов репутация Ваенги как сильной концертной артистки окончательно закрепилась. Она регулярно давала сольные концерты в Кремле, БКЗ «Октябрьский», становилась участницей крупных фестивалей. Даже в периоды болезни и вынужденных пауз интерес к ее выступлениям не снижался. График гастролей по-прежнему формируется на месяцы вперед, а основой карьеры остается живая сцена.
Елена Ваенга на телевидении.
Отношения Елены Ваенги с телевидением всегда были сдержанными. В отличие от многих коллег, она не стремилась к постоянному присутствию в эфире и никогда не рассматривала ТВ как главный инструмент продвижения. Тем не менее ее появления в телепроектах почти всегда вызывали заметный отклик.
Елена Ваенга начала появляться на телевидении в 10-х годах.
Впервые поклонники увидели Ваенгу на экранах в программе «Музыкальный ринг» в 2011 году. Ваенга выступала против Леонида Агутина и одержала уверенную победу по итогам зрительского голосования.
В 2014 году Ваенга вошла в состав жюри шоу «Точь-в-точь» на Первом канале. Здесь она проявила себя как строгий, и точный судья. При этом артистка и сама выходила на сцену, исполняя сложные вокальные номера. В том же году она начала работу в проекте «Три аккорда», где оставалась членом жюри несколько сезонов подряд.
Особое место в телевизионной карьере Ваенги занимает проект «Голос. 60+». В 2020 году она стала наставником конкурса, что для нее было непростым решением. Певица открыто говорила, что испытывает внутренний дискомфорт, оценивая вокалистов старше себя по возрасту и опыту. Тем не менее ее участие в проекте было воспринято положительно как зрителями, так и участниками.
В 2023 году Ваенга приняла участие в шоу «Фантастика», где в финале стала победительницей. Этот проект стал редким примером развлекательного формата, в котором певица согласилась участвовать до самого конца. В 2025 году она вновь появилась на Первом канале в проекте «ДОстояние РЕспублики», посвященном ее творчеству.
Личная жизнь Елены Ваенги.
Первой серьезной любовью артистки стал ее продюсер.
Почти шестнадцать лет Ваенга прожила в гражданском браке с Иваном Матвиенко — своим продюсером и человеком, который сыграл решающую роль в становлении ее карьеры. Их отношения начались еще в 1990-х, когда Елена только делала первые шаги на профессиональной сцене. Матвиенко занимался организационными и финансовыми вопросами, в то время как Ваенга полностью сосредотачивалась на творчестве. Этот союз долгое время воспринимался как прочный и устойчивый.
В 2011 году пара рассталась. По словам самой певицы, причиной разрыва стало отсутствие детей, — тема стала болезненной для обоих. При этом расставание не сопровождалось публичными конфликтами и скандалами. Ваенга неоднократно подчеркивала, что благодарна Матвиенко за годы поддержки и совместной работы. Они сохранили уважительные отношения и продолжают общаться.
В 2012 году у Елены Ваенги родился сын Иван. Это событие певица долго не комментировала, ограничиваясь минимальной информацией. Отцом ребенка стал музыкант Роман Садырбаев, участник ее концертного коллектива. Рождение сына стало переломным моментом в жизни артистки. Ваенга признавалась, что материнство изменило ее взгляды на многие вещи, включая работу и ответственность перед собой.
В 2016 году Ваенга и Садырбаев официально зарегистрировали брак. Семейная жизнь не стала поводом для регулярных светских выходов: супруги предпочитают оставаться вне публичного поля.
Несмотря на семью, Ваенга не ушла из профессии. Плотный гастрольный график нередко вынуждает ее проводить много времени вдали от дома. Воспитанием сына помогают родители певицы, а сама она не скрывает, что совмещать материнство и сцену непросто.
«Я замужем за музыкой, я не отказываюсь от своих слов. Хотя я сама часто очень злюсь, думаю, зачем я что-то сказала. Да, я очень откровенна, наверное, не надо так открывать свою личную жизнь», — признавалась артистка в интервью «Фонтанке».
Где сейчас Елена Ваенга.
Елена Ваенга остается одной из самых востребованных артисток России.
На сегодняшний день Елена Ваенга остается активной и востребованной артисткой. Ее карьера давно устойчивой, и Ваенге нет необходимости постоянно присутствовать в медиаполе. Основной акцент по-прежнему делается на концертную деятельность и живое общение со зрителем.
Гастрольный график певицы формируется на месяцы вперед. Ваенга регулярно выступает в крупных городах России, дает сольные концерты в знаковых залах Санкт-Петербурга и Москвы, а также выезжает с концертами за рубеж. Даже в периоды вынужденных пауз, связанных со здоровьем или семейными обстоятельствами, интерес к ее выступлениям остается высоким.
В 2025 году Елене Ваенге было присвоено звание заслуженной артистки России. Эта награда стала официальным признанием ее многолетнего вклада в отечественную музыкальную культуру. Сама певица отнеслась к этому событию сдержанно, подчеркнув, что для нее важнее не формальные титулы, а востребованность у публики.