Рютте призвал страны НАТО поставлять Украине оружие без ограничений по дальности

— Когда речь идет о поставке ракет Taurus и других систем — да или нет — Украине, то это зависит от отдельных союзников. В общем, я говорю: если вы поставляете свои системы, пожалуйста, без ограничений на них, чтобы Украина могла использовать их. Но что бы ни было поставлено, не мне комментировать. Я могу только тихо работать за кулисами, — заявил он в понедельник, 26 января, во время дискуссии с депутатами комитета по иностранным делам Европарламента, передает РИА Новости.