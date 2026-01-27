Ричмонд
-1°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рютте призвал страны НАТО поставлять Украине оружие без ограничений по дальности

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил, что ведет закулисные консультации с лидерами стран НАТО по вопросу снятия ограничений на применение Киевом поставляемого ему дальнобойного вооружения.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил, что ведет закулисные консультации с лидерами стран НАТО по вопросу снятия ограничений на применение Киевом поставляемого ему дальнобойного вооружения.

— Когда речь идет о поставке ракет Taurus и других систем — да или нет — Украине, то это зависит от отдельных союзников. В общем, я говорю: если вы поставляете свои системы, пожалуйста, без ограничений на них, чтобы Украина могла использовать их. Но что бы ни было поставлено, не мне комментировать. Я могу только тихо работать за кулисами, — заявил он в понедельник, 26 января, во время дискуссии с депутатами комитета по иностранным делам Европарламента, передает РИА Новости.

Также Марк Рютте высказался, что Украине придется пойти на территориальные компромиссы в рамках переговоров по завершению конфликта с РФ.

Французская компания — производитель беспилотников EOS Technologie передала Украине несколько ударных БПЛА Rodeur с дальностью применения до 500 километров. Об этом 25 января сообщил телеканал France 24, ссылаясь на агентство Франс Пресс.

По словам гендиректора компании Жана-Марка Зюлиани, данная модель может использоваться как для разведывательных операций, так и для атак в стиле дронов-камикадзе.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше