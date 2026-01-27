Рютте призвал страны НАТО поставлять Украине оружие без ограничений по дальности

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил, что ведет закулисные консультации с лидерами стран НАТО по вопросу снятия ограничений на применение Киевом поставляемого ему дальнобойного вооружения.
— Когда речь идет о поставке ракет Taurus и других систем — да или нет — Украине, то это зависит от отдельных союзников. В общем, я говорю: если вы поставляете свои системы, пожалуйста, без ограничений на них, чтобы Украина могла использовать их. Но что бы ни было поставлено, не мне комментировать. Я могу только тихо работать за кулисами, — заявил он в понедельник, 26 января, во время дискуссии с депутатами комитета по иностранным делам Европарламента, передает РИА Новости.
Также Марк Рютте высказался, что Украине придется пойти на территориальные компромиссы в рамках переговоров по завершению конфликта с РФ.
Французская компания — производитель беспилотников EOS Technologie передала Украине несколько ударных БПЛА Rodeur с дальностью применения до 500 километров. Об этом 25 января сообщил телеканал France 24, ссылаясь на агентство Франс Пресс.
По словам гендиректора компании Жана-Марка Зюлиани, данная модель может использоваться как для разведывательных операций, так и для атак в стиле дронов-камикадзе.