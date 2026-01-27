Ричмонд
Врач Новиков оценил риски завоза смертельного вируса «Нипах» в Россию

Врач Александр Новиков заявил, что в России нет условий для распространения вируса «Нипах».

Источник: Аргументы и факты

Теоретически вирус «Нипах» может быть завезен в Россию, но практический риск этого крайне мал. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил врач-терапевт Александр Новиков.

Он уточнил, что это редкая, но серьезная инфекция с высокой летальностью, которая в локальных вспышках в Юго-Восточной Азии достигала 40−75 процентов. Заболевание часто начинается с симптомов, похожих на грипп, таких как высокая температура, сильная головная и мышечная боль.

Основным источником вируса в природе являются фруктовые летучие мыши. Передача возможна при прямом контакте с больными животными или, в редких случаях, от человека к человеку.

Новиков заключил, что, несмотря на теоретическую возможность завоза, вирус является эндемичным для отдельных регионов Азии, и для его распространения нужны специфические условия, которых в России нет.

Ранее врач Алексей Водовозов разъяснил, может ли вирус Нипах вызвать новую пандемию.