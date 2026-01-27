Петербургский музей после скандала отменил премьеру спектакля «Демократия!»

Вместе с Цыгановым в проекте должны были участвовать Василий Михайлов, Александр Кузнецов, Денис Самойлов, Мария Шалаева и другие. Онлайн-формат должен был объединить актёров, сейчас находящихся в Великобритании, Португалии, Франции и других государствах.
Ранее на постановку обратили внимание в соцсетях. Её назвали провокацией, так как в спектакле участвуют актёры, которые уехали из России. В публикациях звучали риторические вопросы о цели подобного искусства.
Ранее сообщалось, что в здании Союза художников на Большой Морской улице в Петербурге открылась выставка, посвящённая подвигу блокадного Ленинграда. В её залах представлены десятки работ, созданных в осаждённом городе, а также современные произведения на ту же тему.
