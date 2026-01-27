Ричмонд
Петербургский музей после скандала отменил премьеру спектакля «Демократия!»

Премьерный показ спектакля «Демократия!», основанного на одноимённой пьесе Иосифа Бродского, не состоится. Петербургский музей «Полторы комнаты», выступавший организатором, отменил событие, ссылаясь на технические причины. Постановку, где режиссёром и одним из исполнителей главной роли был Евгений Цыганов, планировали представить на московской парковке торгового комплекса «Europolis Ростокино» с трансляцией в интернете.

Источник: Life.ru

Вместе с Цыгановым в проекте должны были участвовать Василий Михайлов, Александр Кузнецов, Денис Самойлов, Мария Шалаева и другие. Онлайн-формат должен был объединить актёров, сейчас находящихся в Великобритании, Португалии, Франции и других государствах.

Ранее на постановку обратили внимание в соцсетях. Её назвали провокацией, так как в спектакле участвуют актёры, которые уехали из России. В публикациях звучали риторические вопросы о цели подобного искусства.

Ранее сообщалось, что в здании Союза художников на Большой Морской улице в Петербурге открылась выставка, посвящённая подвигу блокадного Ленинграда. В её залах представлены десятки работ, созданных в осаждённом городе, а также современные произведения на ту же тему.

