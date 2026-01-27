С 1 февраля вступят в силу изменения в законе о защите прав потребителей. Что нужно знать покупателям и продавцам

Как изменится система начисления штрафов с 1 февраля.
Ранее действовала устойчивая судебная практика: если продавец или изготовитель не удовлетворял законные требования потребителя добровольно, то суд взыскивал штраф в размере 50% от суммы, присуждённой в пользу покупателя. Этот штраф рассматривался как мера стимулирования досудебного урегулирования споров. Штрафы в судах могут представлять собой огромные суммы, выражающиеся в миллионах рублей. Об этом сообщила юрист, собственник юридической фирмы Teiwaz Legal Мария Стрельчик.
— До этого судам приходилось интуитивно определять понятие добросовестности сторон, а с 1 февраля 2026 года появится больше конкретики. Если в результате действий самого потребителя исполнить его требование было невозможно, например, если он не предоставлял товар на экспертизу, то во взыскании штрафа в его пользу будет отказано, — рассказал ведущий юрист ЕЮС Орест Мацала.
Мария Стрельчик отметила, что не оштрафуют и в том случае, если нарушение сроков или отказ в удовлетворении требований обусловлены действиями контрагента продавца или изготовителя. При условии что последний действовал добросовестно и разумно при его выборе (например, поставщик не привёз необходимые материалы). Также не будет штрафа, если между сторонами до обращения в суд было заключено медиативное соглашение и оно было исполнено.
Но штраф всё равно будет взыскан, если соглашение о медиации/примирении не будет выполнено продавцом (или иным ответственным лицом). На этот момент обратил внимание Орест Мацала.
— Таким образом, штраф перестаёт быть безусловной санкцией и всё чаще будет зависеть от оценки поведения сторон. Для продавцов это серьёзное преимущество. А вот потребитель получает меньше возможностей злоупотреблять своими правами. Речь именно о злоупотреблении: нововведение призвано снизить объём так называемого «потребительского экстремизма», когда покупатель умышленно ведёт себя недобросовестно, чтоб получить финансовую выгоду, — отметила Мария Стрельчик.
Кому ограничат размер неустойки.
Ранее неустойка за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя начислялась в размере 1% цены товара за каждый день просрочки без установленного верхнего предела. В отдельных случаях её сумма могла существенно превышать стоимость товара.
— С 2026 года вводится ограничение: общий размер неустойки не может превышать цену товара. Кроме того, в законе теперь будет прямо закреплено право суда снижать размер неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, — рассказала Мария Стрельчик.
На практике, по её словам, это означает отказ от формального расчёта неустойки и наделение суда возможностью определять неустойку самостоятельно с учётом адекватных цифр.
— В законе затрагиваются отдельные способы защиты прав потребителей в случае продажи товаров (ст. 18−24 ЗПП) и услуг (ст. 27−32 ЗПП). По услугам уже содержится условие, что неустойка не может превышать стоимость услуги, а по товарам такого ограничения не было. С 1 февраля 2026 года такое ограничение вводится. Размер неустойки не сможет превышать стоимости товара, — пояснил Олег Мацала.
Значимым нововведением является запрет уступки третьим лицам права требования неустойки и штрафа до вступления решения суда в законную силу. Речь идёт о передаче требований юридическим компаниям, адвокатам, коллекторам и другим лицам, не являющимся потребителями.
— Сделки, совершённые с нарушением этого запрета, признаются ничтожными. При этом представительство интересов потребителя по доверенности по-прежнему допускается. Фактически законодатель исключает возможность «выкупа» потребительских требований и последующего ведения спора от имени нового кредитора. Чтоб деньги получал не новый кредитор, а реальный потребитель, — пояснила Мария Стрельчик.
Какие изменения в законе коснутся обмена и возврата товаров.
Отдельное регулирование вводится для возврата технически сложных товаров ненадлежащего качества. К ним, например, относятся ноутбуки, планшеты, телевизоры, игровые приставки, смартфоны и прочие популярные товары с достаточно высокой стоимостью. Если ранее при расчёте компенсации учитывалась разница между договорной ценой и рыночной ценой аналогичного товара без поправки на износ, то теперь применяется другой подход.
— С 1 февраля 2026 года будет конкретизировано, что продавец (или иное ответственное лицо) в случае продажи некачественного технически сложного товара возмещает не только его стоимость, но и разницу в цене, которая образовалась на момент удовлетворения претензии потребителя или на момент вынесения судебного решения. При этом отмечается, что эта разница в цене определяется с учётом износа. Ранее суды применяли данную норму и определяли разницу в цене для покупки нового технически сложного товара, — отметил Олег Мацала.
Мария Стрельчик пояснила, что компенсация определяется исходя из стоимости аналогичного товара с тем же годом выпуска и с сопоставимой степенью износа. Исключение сделано для случаев, когда продавец умышленно ввёл потребителя в заблуждение относительно характеристик, состояния или возраста товара. В таких ситуациях сохраняется прежний, более благоприятный для покупателя порядок расчёта. Юрист рекомендовала всем покупателям проверять технически сложные товары сразу в магазине. Таким образом вы сможете избежать проблем с обменом или возвратом.
От чего будет зависеть компенсация потребителям.
Принятые изменения не отменяют основных прав потребителя. При этом, чтобы покупателям снизить свои риски, важно своевременно и корректно предъявлять требования, документально фиксировать свои действия, а также не создавать умышленных препятствий для исполнения обязательств продавцом.
— Новые правила требуют более внимательного и взвешенного подхода к защите прав, в том числе на досудебной стадии. Ошибки, которые ранее не имели существенного значения, теперь могут повлиять на итоговый размер компенсации, — добавила Мария Стрельчик.