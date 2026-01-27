«Аэрофлот» предупредил о задержках из-за циклона над Москвой

«Из-за ожидаемого роста нагрузки на наземные службы и необходимости постоянной расчистки перрона возможно увеличение времени подготовки воздушных судов к вылету и обслуживания прилетевших рейсов», — говорится в сообщении «Аэрофлота». В компании пояснили, что снегопад требует более частой обработки самолетов противообледенительной жидкостью, а также зачистки перронов, рулежных дорожек и мест стоянки.