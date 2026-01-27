«Аэрофлот» предупредил о задержках из-за циклона над Москвой

Из-за снегопада у «Аэрофлота» возможны задержки рейсов.
Из ‑за снегопада в Москве возможно увеличение времени подготовки воздушных судов к вылету и обслуживанию прилетающих рейсов. Об этом говорится в официальном пресс-релизе «Аэрофлота».
«Из-за ожидаемого роста нагрузки на наземные службы и необходимости постоянной расчистки перрона возможно увеличение времени подготовки воздушных судов к вылету и обслуживания прилетевших рейсов», — говорится в сообщении «Аэрофлота». В компании пояснили, что снегопад требует более частой обработки самолетов противообледенительной жидкостью, а также зачистки перронов, рулежных дорожек и мест стоянки.
Ранее крупный технический сбой в российской системе бронирования Leonardo парализовал работу ведущих авиакомпаний, включая «Аэрофлот», «Россию» и «Победу». Пассажиры временно не могут покупать билеты, регистрироваться на рейсы или оформлять возвраты через официальные сайты и офисы.